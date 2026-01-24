स्मृति मंधाना से शादी से पहले लड़की के साथ पकड़े गए थे पलाश मुच्छल! महिला क्रिकेटरों ने की पिटाई? जानें क्या है सच्चाई

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल होने की कॉन्ट्रोवर्सी फिर से शुरु हो गई है. जहां हाल ही में सिंगर पर 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो वहीं अब एक्टर प्रोड्यूसर विद्यान माने ने सिंगर पर क्रिकेटर को धोखा देने को नया आरोप लगाया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 23 नवंबर 2025 को स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी सांग्ली में होने वाली थी. लेकिन क्रिकेटर के पापा की तबीयत खराब होने के चलते शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. वहीं दिसंबर में कपल ने शादी कैंसिल करने की जानकारी फैंस को दी.

पलाश मुच्छल को रंगे हाथ पकड़ने का दावा

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में 34 वर्षीय एक्टर प्रोड्यूसर विद्यान माने ने कथित तौर पर स्मृति मंधाना और पलाश के रिश्ता टूटने की वजह बताई. उन्होंने कहा, मैं शादी के सेलिब्रेशन में शामिल था जब वह रंगे हाथों दूसरी लड़की के साथ बेड पर पकड़ा गया. भयानक सीन थी. भारतीय फीमेल क्रिकेटरों ने उनकी पिटाई की. पूरी फैमिली चिंदी चोर है. मैंने सोचा कि वह शादी कर लेगा और सांग्ली में सेटल हो जाएगा. लेकिन यह मुझ पर पूरी तरह उल्टा पड़ गया है.

खुद को इस शख्स ने बताया स्मृति मंधाना के बचपन का दोस्त

माने ने यह भी दावा किया कि वह स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और उनकी फैमिली के जरिए वह पलाश से मिलीं. इसके अलावा उन्होंने कहा, जब मैं उनकी मां से पिछले महीने मिला तो उन्होंने कहा कि फिल्म का बजट 1.5 करोड़ बढ़ गया है. उन्होंने मुझे 10 लाख और इन्वेस्ट करने को कहा वरना उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा. वह मुझे ब्लैकमेल करने लगे और फिल्म से बाहर करने की धमकी देने लगे. इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करना पड़ी.

विद्यान माने ने कहा, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया

आगे माने ने कहा, “ शादी कैंसिल होने के बाद फैमिली ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया. मुझे अन्य आर्टिस्टों से पता चला कि फिल्म को पैसे नहीं मिले हैं. मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के प्रोड्यूसर्स को लूटने के बारे में सुना था, लेकिन यह पूरी तरह से चोरी है. मैंने अपनी चैट और फोन पर हुई बातचीत समेत सभी सबूत सेव कर लिए हैं, जिन्हें मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर करने को तैयार हूं.” हालांकि पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इन आरोपों को खारिज किया है.

पलाश मुच्छल को बताया धोखेबाज

इसके बाद जब NDTV ने विद्यान माने से पूछा कि आपने एक प्रिंट को दिए इंटरव्यू में ऐसा कहा कि पलाश को एक महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उनकी पिटाई हुई, क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूट गई, क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा, नहीं, उस बारे में मैं अभी बात करना नहीं चाहता, नो कमेंट्स ऑन दैट. क्योंकि वो उनका निजी मामला है. जो है वो वही बोलेंगे. मेरा जो है वो पलाश मुच्छल का फ्रॉड का टॉपिक है तो मैं वो बोल रहा हूं क्योंकि वो बंदा फ्रॉड है, 100% एब्सोल्युटली है. तो अभी पुलिस प्रशासन उसपे काम करेगी और उसके बाद मेरा न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि ऐसे फ्रॉड बंदों को कठोर से कठोर ये मिलना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह शादी में घर के अंदर नहीं थे और हिंदुस्तान टाइम्स में जो बयान छपा है, उन्होंने नहीं दिया है.