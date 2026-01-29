Ajit Pawar's Last Rites Live: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर गुरुवार को होगा. उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे, गदिमा सभागार से शुरू होगी और विद्यानगरी चौक, फिर भिगवन सर्विस रोड और विद्या प्रतिष्ठान के मराठी स्कूल के अंदरूनी मार्ग से होते हुए मुख्य मैदान तक पहुंचेगी. दादा का पर्थिव शरीर बुधवार देर रात तक विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, ताकि गांव के लोग और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें. बड़ी संख्या में भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है.
Ajit Pawar's Last Rites Live Updates...
विभिन्न दलों के नेताओं ने विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अजित पवार और चार अन्य लोगों को ले जा रहे विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक हादसा था और इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की असामयिक मृत्यु को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है. फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार की मृत्यु से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा_ उन्होंने कहा, ‘‘उनके साथ बेहद करीब से काम करने के बाद यह विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे_’’
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के निधन को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में पवार की जान गई, उसकी जांच की जाएगी. शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में पवार के योगदान की सराहना की, जिन्होंने विभिन्न मंत्रिमंडलों में उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया और 2022 से 2024 तक शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रहे. शिंदे ने कहा, ‘‘यह क्षति केवल पवार परिवार की नहीं बल्कि पूरे राज्य की है. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया हो.’’
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया. गडकरी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि इस हादसे में पवार की मृत्यु की खबर स्तब्ध करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण और हृदयविदारक है. गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध इस जननेता की असमय मृत्यु केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है_
भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि अजित पवार जैसे व्यक्ति का निधन महाराष्ट्र और समाज के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल अप्रत्याशित था.'
शोक संवेदना व्यक्त करते समय कई नेता भावुक हो गए. राकांपा ने पवार के निधन को पार्टी और राज्य के लिए 'काला दिन' बताया.
राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने कहा, ‘‘अजित पवार का निधन हमारे परिवार के मुखिया को खोने जैसा है.’’
राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजित पवार के निधन से पार्टी ने अपना ‘‘मुख्य स्तंभ’’ खो दिया है. पटेल ने कहा कि अजित पवार और उन्होंने कई वर्षों तक साथ काम किया तथा उनके बीच राजनीति से परे एक गहरा रिश्ता था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा, ‘‘जब भी हम मिलते थे, अजित दादा हमेशा मेरा हालचाल पूछते थे और मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह देते थे. हमारा रिश्ता परिवार जैसा था. उनका निधन मेरे लिए एक अपूरणीय क्षति है.’’
राकांपा के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अजित पवार को एक जीवंत, सदा मुस्कुराने वाला और उदार हृदय वाला व्यक्ति बताया, जिनका निधन राज्य के लिए एक बड़ा झटका है.
राकांपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि अजित पवार उनके सबसे मजबूत सहयोगी थे और पवार ने कभी उन्हें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी.
राकांपा (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र को पवार जैसी गतिशीलता, कार्य नैतिकता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण वाला दूसरा नेता कभी नहीं मिलेगा.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने ‘एक्स’ पर कहा कि मेरे मित्र एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया है.
शिवसेना(उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजित पवार के निधन पर शोक जताया और कहा कि राकांपा प्रमुख ने भले ही राजनीति में अलग रास्ता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने आपसी रिश्तों को कभी खराब नहीं होने दिया. उद्धव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पवार की मौत से उन्होंने एक दृढ़ नेता और उत्कृष्ट पूर्व कैबिनेट सहयोगी खो दिया है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि अजित पवार की मृत्यु से राज्य ने एक ऐसे कुशल प्रशासक को खो दिया है, जो अपनी निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे.
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पवार के निधन पर शोक जताया. सपकाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की प्रगति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी मृत्यु राज्य के लिए बड़ी क्षति है.
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में दिग्गज नेता के योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा.
घर पर रखें अपनी साजिश की थ्योरी: शायना एनसी का ममता बनर्जी को जवाब
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि विपक्ष अपनी घटिया राजनीति में व्यस्त है. ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी को इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि 66 वर्षीय नेता का छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.. उन्होंने कहा कि विपक्ष से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी साजिश की थ्योरी घर पर ही रखें. तकनीकी समस्या हो सकती है और हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए ताकि अन्य नेता अपनी यात्रा को गंभीरता से लें.
#WATCH | Mumbai: On West Bengal CM Mamata Banerjee’s statement following Maharashtra Dy CM Ajit Pawar's demise, Shiv Sena leader Shaina NC says, "... The opposition is busy playing its cheap politics. Mamata Banerjee and the AAP should rise to the occassion and understand that a… pic.twitter.com/mVj93RHKBJ— ANI (@ANI) January 28, 2026
यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति: अजित पवार के निधन पर भूपेश बघेल
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह निस्संदेह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है. यह एक दुखद घटना है. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं.
#WATCH | Durg, Chhattisgarh | On the demise of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, Congress leader Bhupesh Baghel says, "This is undoubtedly an irreparable loss for Maharashtra politics. It is a tragic incident. I pray to God for the peace of his soul and that God gives his family… pic.twitter.com/TqVp4Ex6pL— ANI (@ANI) January 28, 2026
अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक
अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस बुधवार को बारामती पहुंचे थे. उन्होंने बुधवार को स्कूलों की छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की.
अजित पवार का प्लेन क्रैश एक हादसा, इसमें राजनीति न लाएं- शरद पवार
बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन पर शरद पवार बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक हादसा है. कृपया इसमें राजनीति न लाएं. उन्होंने इसमें किसी तरह की साजिश से इनकार किया.
अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमित शाह और नितिन नबीन
देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुवार को बारामती जाएंगे और अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.
12वां बजट पेश करने की तैयारी में थे अजित पवार
अजित पवार महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अनुभवी वित्त मंत्रियों में से एक थे. वे जल्द ही अपना 12वां बजट पेश करने की तैयारी में थे. अगर वे ऐसा करते, तो वे महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री शेषराव वानखेड़े के सर्वाधिक बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब आ जाते.
किसी की मौत पर राजनीति करना सही नहीं- फडणवीस
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि किसी की मौत पर राजनीति करना सही नहीं है.
आज महाराष्ट्र को बहुत बड़ी हानि हुई है-राज्य मंत्री उदय सामंत
अजित पवार के निधन पर राज्य मंत्री उदय सामंत ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है.मैंने खुद अजित दादा के मार्गदर्शन में अपनी राजनीतिक करियर की शुरूआत की थी. उन्होंने ही मुझे NCP का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. आज महाराष्ट्र को बहुत बड़ी हानि हुई है.कल शाम करीब 7:15 बजे मैंने उनसे फोन पर बात भी की थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी दुखद घटना घटेगी."
#WATCH बारामती, पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर राज्य मंत्री उदय सामंत ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है...मैंने खुद अजीत दादा के मार्गदर्शन में अपनी राजनीतिक करियर की शुरूआत की थी। अजीत दादा ने ही मुझे NCP का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आज महाराष्ट्र को बहुत बड़ी… pic.twitter.com/37mj0RdDjP— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
अजित पवार का जाना महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान-चंद्रशेखर बावनकुले
अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "वे हमारे परिवार के बहुत करीब थे, जिनके हम 22 सालों से सुख-दुख में साथ हैं.यह महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है. यह घटना दुखद है. महाराष्ट्र और भाजपा परिवार उनके परिवार के साथ खड़ा है."
#WATCH पुणे: अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "वे हमारे परिवार के बहुत करीब थे, जिनके हम 22 सालों से सुख-दुख में साथ हैं...यह महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है। यह घटना दुखद है। महाराष्ट्र और भाजपा परिवार उनके परिवार के साथ खड़ा है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
अजित पवार… pic.twitter.com/bcThFlscHe
विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में रखा गया अजित दादा का पार्थिव शरीर
NCP नेता किरण गुजर ने कहा कि दादा का पार्थिव शरीर देर रात तक विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में नागरिकों के दर्शन के लिए रखा जाएगा. कल सुबह 9 बजे, गदिमा सभागार से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो मुख्य मैदान तक पहुंचेगी.
बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार
अजित पवार का अंतिम संस्कार उनके पैतक गांव बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे होगा. सुबह 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी.
अजित पवार को श्रद्धांजलि दे रहे लोग
बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. जहां लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
विद्या प्रतिष्ठान मैदान में NCP के नेता-कार्यकर्ताओं की भारी भीड़
बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा. इस मैदान में अभी से हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है. पवार परिवार के कई नेताओं के साथ-साथ स्थानीय लोग और NCP के नेता-कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बारामती पहुंच चुकी हैं.
प्लेन क्रैश में हुआ अजित पवार का निधन
महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार को बारामती हवाई अड्डे के पास एक ‘टेबलटॉप रनवे’ से महज 200 मीटर की दूरी पर एक विमान के दुर्घनटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई.