Border 2 Box Office Collection Day 7: बॉर्डर 2 की आंधी से कांपा बॉक्स ऑफिस, 7वें दिन सनी देओल की फिल्म ने दिखाई असली ताकत

Border 2 Box Office Collection Day 7 (29 January): सनी देओल स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई और अब अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रही है.

Border 2 Box Office Collection Day 7: सनी देओल स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई और अब अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रही है. आज 29 जनवरी को फिल्म अपने सातवें दिन में चल रही है और अब 300 क्लब में एंट्री को तैयार है. आज 7वें दिन ओपनिंग हफ्ता खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि यह अच्छे नोट पर खत्म होगा. एडवांस बुकिंग अपडेट के हिसाब से, फिल्म नेट कलेक्शन में 12 करोड़ के आंकड़े से ऊपर रहने का लक्ष्य बना रही है. फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 290 करोड़ रुपये हो चुका है.

अब तक कोई बड़ी बॉलीवुड रिलीज न होने के कारण बॉर्डर 2 के लिए शो की कोई कमी नहीं है. रिपब्लिक डे तक यह भारत में 16,000 से ज्यादा शो में चल रही थी और हालांकि रेगुलर हफ्ते के दिनों में संख्या कम हो गई, फिर भी यह शो की एक अच्छी संख्या है. आज फिल्म के 15,300 शो शेड्यूल हैं, जो निश्चित रूप से अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ भी बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका देता है.

7वें दिन की एडवांस बुकिंग से 3.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई

कोइमोई के मुताबिक, एडवांस बुकिंग अपडेट की बात करें तो, बॉर्डर 2 ने 7वें दिन के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.95 करोड़ ग्रॉस के टिकट बेचे. 6वें दिन के 4.65 करोड़ ग्रॉस की तुलना में, प्री-सेल्स में 15.05% की गिरावट आई, जो नॉर्मल है. उम्मीद है कि फिल्म ओवर-द-काउंटर टिकट बिक्री से खासकर मास बेल्ट में रफ्तार पकड़ेगी.

बॉर्डर 2 का 7वें दिन का कलेक्शन

प्री-सेल्स और स्पॉट बुकिंग के जरिए दर्शकों की अच्छी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए बॉर्डर 2 के 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13 से 15 करोड़ नेट कलेक्शन करने की संभावना है. शुक्रवार, 30 जनवरी को यशराज फिल्म्स की मर्दानी 3 की रिलीज के कारण शो की संख्या कम हो जाएगी. हालांकि इसका ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है.

बॉर्डर 2 के बारे में

इस बॉलीवुड एपिक एक्शन वॉर फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे. पी. दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज़ फिल्म्स और जे. पी. फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का गाना संदेशे आते हैं दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है.

