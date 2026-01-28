'अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा': ट्रंप की ईरान को नई धमकी, बोले 'टाइम खत्म हो रहा है'

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर एक और हमले की धमकी दी, अगर वह परमाणु हथियारों पर कोई समझौता नहीं करता है. यह धमकी तेहरान द्वारा अमेरिका से वार्ता को अस्वीकार करने के बाद दी गई. अमेरिकी नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत के लिए तैयार होगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समझौता करेगा - परमाणु हथियारों के बिना." उन्होंने यह भी कहा कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है."

ट्रंप ने आगे कहा, "जैसा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो! उन्होंने समझौता नहीं किया, और 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' हुआ, जिससे ईरान का भारी विनाश हुआ. अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा!" ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि ट्रंप के सब्र का बांध टूट रहा है और वो परमाणु हथियारों पर इस बार आर-पार के मूड में हैं.

क्या ईरान मानेगा ट्रंप की मांग

साफ है कि ईरान में प्रदर्शनों को लेकर शूरू हुआ मामला अब परमाणु हथियारों को रोकने पर पहुंच गया है. ईरान इसे पूरी तरह समाप्त करने को अभी तैयार नहीं दिख रहा. ऐसे में देखना होगा ईरान के कूटनीतिक प्रयासों से ट्रंप शांत होते हैं या बात आगे युद्ध तक बढ़ जाती है.

मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत में कहा कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए युद्ध को रोकने वाले किसी भी प्रयास का हमेशा स्वागत करता है. अब देखना ये है कि क्या ईरान ट्रंप की मांग को मानेगा.