Jaya Ekadashi 2026 LIVE: माघ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानि जया एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और दोष को दूर करके अक्षय पुण्य प्रदान करता है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस पावन व्रत की पूजा अपनी कामना के अनुसार की जाए तो वह शीघ्र ही सफल होती है. आइए जानते हैं कि किस कामना के लिए किस तरह करनी चाहिए भगवान विष्णु की साधना.

धन वृद्धि के लिए : जया एकादशी पर सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी की भी विधि-विधान से पूजा करें तथा पूजा में हल्दी और पीली कौड़ी के साथ 11 रुपये श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्पित करें. इसके बाद अगले दिन इस 11 रुपये, हल्दी और कोड़ी को अपने धन स्थान में पीले कपड़े में बांध कर रख लें. हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के इस उपाय को करने पर लक्ष्मीनारायण का आशीर्वाद बना रहता है और साधक के धन का भंडार कभी खाली नहीं होता है.

श्री हरि की कृपा पाने के लिए : भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को जया एकादशी व्रत वाले दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री विष्णुसहस्त्रनाम या फिर नारायण कवच का पाठ करना चाहिए. यदि आप ऐसा न कर पाएं तो राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमेण. सहस्त्र नाम त तुल्यं, राम नाम वरानने. मंत्र का अधिक से अधिक पाठ करें.

शंख का महाउपाय : भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जया एकादशी वाले दिन शंख में गंगा जल या फिर पंचामृत भकर श्री हरि का अभिषेक करें. इस उपाय से आप पर लक्ष्मी और नारायण की हमेशा कृपा बनी रहेगी.