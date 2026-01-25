विज्ञापन

पलाश मुच्छल ने चीटिंग के आरोपों को बताया 'झूठा', विद्यान माने को भेजा 10 करोड़ का लीगल नोटिस

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर चुप रहने के बजाय कोर्ट का रास्ता चुना है.  

नई दिल्ली:

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर चुप रहने के बजाय कोर्ट का रास्ता चुना है.   धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना करने के कुछ दिनों बाद मुच्छल ने 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इन दावों को न सिर्फ झूठा बल्कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है. यह कानूनी कार्रवाई मराठी एक्टर और प्रोड्यूसर विज्ञान माने के खिलाफ की गई है, जिन्होंने हाल ही में मुच्छल पर 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और मुच्छल की पर्सनल लाइफ के बारे में भी दावे किए थे, जिसमें क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ रिश्ते के दौरान बेवफाई के आरोप भी शामिल हैं. मुच्छल और मंधाना की शादी हाल ही में टूट गई थी, जिससे कंपोजर के आसपास पब्लिक की नजरें और बढ़ गई थीं.

 शनिवार शाम को मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के ज़रिए इस विवाद पर बात की, जहां उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने औपचारिक कानूनी कदम उठाए हैं. उन्होंने लिखा, “मेरे वकील श्रेयांश मिथारे ने सांगली के विज्ञान माने को 10 करोड़ की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा और चरित्र को खराब करने के इरादे से झूठे, अपमानजनक और अत्यधिक मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.” न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्टों के अनुसार, 34 वर्षीय विज्ञान माने ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस से मुच्छल के खिलाफ शिकायत की थी. माने ने आरोप लगाया है कि उनके साथ 40 लाख की धोखाधड़ी हुई है. हालांकि, इस मामले में अब तक कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की गई है.

माने की शिकायत के अनुसार, दोनों पहली बार 5 दिसंबर, 2023 को सांगली में मिले थे. माने ने दावा किया कि जब उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखाई, तो मुच्छल ने उन्हें 'नजरिया' नाम के एक आने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया. मुच्छल ने कथित तौर पर माने से कहा कि 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद उन्हें 12 लाख का प्रॉफिट हो सकता है और उन्हें प्रोजेक्ट में एक रोल भी ऑफर किया.

शिकायत में आगे कहा गया है कि पहली बातचीत के बाद दोनों दो बार मिले, जिसके बाद माने ने कथित तौर पर मार्च 2025 तक मुच्छल को कुल 40 लाख दिए. हालांकि, फिल्म प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ. माने ने दावा किया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. फाइनेंशियल आरोपों के साथ माने ने मुच्छल पर स्मृति मंधाना से शादी की योजना टूटने से पहले उनके साथ भी धोखा देने का आरोप लगाया. मुच्छल ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ये आरोप उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के "जानबूझकर इरादे" से लगाए गए हैं.

