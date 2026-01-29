Dhurandhar Box Office Collection Day 55: इतिहास रचने से 37 लाख दूर धुरंधर, करने वाली है ये बड़ा कारनामा

Dhurandhar Box Office Collection Day 55: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल दिखा रही है. यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. धुरंधर अपने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. यह वजह है कि रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. 55वें दिन यानी आठवें बुधवार को धुरंधर ने भारत में अनुमानित 35 लाख रुपये कमाए. यह पहला मौका है जब फिल्म की डेली कमाई 50 लाख से नीचे आई है. इसके बावजूद, फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

इतिहास रचने से 37 लाख दूर धुरंधर

कोईमोई की रिपोर्ट की मुताबिक धुरंधर के आठवें हफ्ते की कमाई अब तक करीब 5.6 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जो स्त्री 2 के आठवें हफ्ते की कुल कमाई 5.01 करोड़ से ज्यादा है. इस तरह धुरंधर ने स्त्री 2 को पीछे छोड़ दिया है. अब धुरंधर को इतिहास रचने के लिए महज 37 लाख रुपये और चाहिए. अगर यह रकम आठवें हफ्ते में जुड़ जाती है, तो धुरंधर हिंदी फिल्मों में आठवें हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी. फिलहाल इस लिस्ट में उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक पहले नंबर पर है, जिसने 5.96 करोड़ कमाए थे.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो 55 दिनों में भारत में नेट कलेक्शन 891.65 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि ग्रॉस 1052.14 करोड़ के आसपास है. शुरुआती हफ्तों में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की पहला हफ्ता 218 करोड़, दूसरा 261.5 करोड़, तीसरा 189.3 करोड़. अब धीरे-धीरे कमाई कम हो रही है. नए रिलीज जैसे मर्दानी 3 के आने से कल यानी 56वें दिन का कलेक्शन और गिर सकता है. ऐसे में 900 करोड़ का क्लब छूना मुश्किल लग रहा है.

