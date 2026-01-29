दिल्ली NCR में फिर बारिश आएगी, 10 दिनों में तीसरी बार बरसेंगे बदरा, जानें 1 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में दो दिनों से बारिश नहीं हुई हो और बादल छाए हुए हैं.लेकिन जल्द ही फिर से बारिश के संकेत हैं. उत्तर पश्चिम भारत में जल्द ही तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है और इस कारण फिर से बारिश आने वाली है.इस साल यह तीसरा मौका होगा, जब दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असर दिखाएगा. इससे 1 फरवरी को भारी बरसात और बर्फबारी देखने को मिलेगी.

दिल्ली एनसीआर में बादल छाये

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर बिहार तक बारिश की संभावना है. उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और सटे मध्य भारत में 31 जनवरी से तीन दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दो फरवरी को घना कोहरा भी होने की संभावना है.

दिल्ली में सर्दी फिर बढ़ी

मौसम में आए बड़े बदलाव की वजह से दिल्ली न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री लुढ़क गया है. तेज हवाओं से सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन फिर बढ़ी है. 29 के बाद 30 जनवरी को भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने का अनुमान है. 31 जनवरी और 1 फरवरी को एनसीआर में मौसम फिर करवट ले सकता है. 31 जनवरी को बारिश या गरज के साथ छींटे और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.1 फरवरी को भी बारिश का अलर्ट. 1 फरवरी को सुबह से रात तक बारिश और बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

उत्तर भारत में फिर आएगी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के सटे मैदानी इलाकों में 31 जनवरी बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. राजस्थान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुछ जगहों पर बरसात होगी. वहीं जम्मू-कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में एक फरवरी को भारी बरसात और बर्फबारी होने की संभावना है.

weather news

घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने देश के कुछ इलाकों में घना कोहरा होने का अलर्ट भी जारी किया है. जम्मू-कश्मीर और ओडिशा में 30 जनवरी तक, उत्तराखंड, पंजाब-हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के साथ राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक रात के समय घना कोहरा पड़ने की चेतावनी है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 28 से 31 जनवरी तक कुछ जगहों पर शीत लहर का अलर्ट है.

हिमाचल और एमपी में बारिश

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पिछले 24 घंटों में सात बार बारिश के आसार हैं. जबकि मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और रायसेन जिले में भी लगातार बारिश हो रही है. उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर बारिश आज हो सकती है.

weather news delhi

जनवरी भर सर्दी अभी रहेगी

दिल्ली में 29 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने और अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में भी अभी ठंड बनी रहेगी. जबकि 1 फरवरी के बाद से फिर गर्मी बढ़ेगी और तापमान 12 से 14 डिग्री तक जाएगा. हालांकि वैसी गलन अब महसूस नहीं होगी, जैसा कि जनवरी के शुरुआती दिनों में था.

