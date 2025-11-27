अनाया बांगर WPL में स्मृति मंधाना की टीम का होगी हिस्सा? ऑक्शन से पहले इस Video ने मचाई सनसनी

Anaya Bangar in WPL 2026 Auction: अनाया बांगर , जो कभी आर्यन बांगड़ के नाम से जानी जाती थीं, न सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर की संतान हैं, बल्कि एक प्रेरणादायी ट्रांसवुमन भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार कर दुनिया के सामने खुलकर जीने का साहस दिखाया है. अब अनाया बांगड़ क्रिकेट की दुनिया में भी अपना नाम कमाना चाहती है. अनाया बांगर सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर कर रही हैं जिसमें वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है. बता दें कि हाल ही में अनाया अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला, जिसमें वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के क्रिकेट किट बैग के साथ प्रैक्टिस फील्ड पर दिख रही थी. इससे फैंस के बीच यह अटकलें तेज हो गईं कि वह जल्द ही महिला क्रिकेट लीग में आरसीबी की टीम की ओर से खेल सकती है.

दरअसल, 2026 विमेंस प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन गुरुवार को नई दिल्ली में होगा, जो 2023 में लीग के लॉन्च के बाद से पहला बड़े पैमाने पर फेरबदल होनी की संभावना है. ऐसे में अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या 2026 विमेंस प्रीमियर लीग में अनाया बांगर , को भी खरीदा जाएगी. क्या अनाया भी WPL का हिस्सा बन पाएंगी. वहीं, आज उन्होंने अपने इंस्टा पर एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बल्लेबाजी का प्रैक्टिस कर रही हैं. उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

आईसीसी ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों किया है बैन

सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग सेशन का वीडियो शेयर कर अनाया ने साफ किया है कि वह प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री करने के लिए बेताब हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें महिला प्रीमियर लीग में खेलने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि ICC ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया हुआ है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनाया बांगड़ को लेकर भी ऑक्शन से कोई खबर आती है या नहीं, वैसे, ऑक्शन के दिन अनाया ने ट्रेनिंग का वीडियो शेयर कर फैन्स के बीच जिज्ञासा पैदा जरूर कर दिया है.

WPL में नहीं हैं अनाया का नाम

अनाया बांगर अभी WPL में नहीं हैं, लेकिन RCB किट बैग के साथ उनकी ट्रेनिंग के हाल के वीडियो ने उनके डेब्यू के बारे में अटकलों को हवा दी थी. पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी, अनाया अपनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी के बारे में खुलकर बोलती रही हैं.हालांकि, ICC के नियमों के कारण उनका हिस्सा लेना अभी पक्का नहीं है, जो पुरुष प्यूबर्टी से गुज़र चुकी ट्रांसजेंडर महिलाओं को इंटरनेशनल महिला क्रिकेट से बैन करते हैं, हालांकि उनकी कहानी खेल में सबको साथ लेकर चलने के बारे में एक बड़ी बातचीत शुरू कर रही है.