मोटापा शुरू होने के 10 शुरुआती वार्निंग साइन, शरीर करता है आपको बार-बार अलर्ट, जानें कब दें ध्यान

Motapa Ke Lakshan: आज मोटापा सिर्फ बढ़े हुए वजन का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कंडीशन है जो शरीर के तमाम अंगों पर दबाव डालकर कई गंभीर बीमारियों का रास्ता खोल देती है. मोटापा धीरे-धीरे बढ़ता है और शुरुआत में इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक शरीर चेतावनी संकेत देना शुरू न कर दे. समस्या तब बढ़ जाती है जब लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि यह सामान्य थकान, बढ़ती उम्र या दिनभर के कामकाज का असर है. लेकिन, सच यह है कि मोटापा चुपचाप शरीर के अंदर कई बदलाव करता है, जिन्हें पहचानकर समय रहते रोकना बेहद जरूरी है.

अगर आप इन शुरुआती संकेतों को समझ लें, तो मोटापा बढ़ने से पहले ही उसे कंट्रोल किया जा सकता है. यहां हम उन 10 शुरुआती संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो मोटापे का अलर्ट साइन हैं.

आपका मोटापा बढ़ रहा है इन 10 लक्षणों से जानें | 10 Signs That You Are Gaining Weight

1. पेट और कमर पर तेजी से चर्बी जमा होना

अगर कपड़े अचानक तंग होने लगें और खासकर पेट व कमर पर चर्बी जमा होती दिखे, तो यह मोटापे का पहला संकेत है. यह विसरल फैट धीरे-धीरे कई बीमारियों की जड़ बनता है.

2. सांस फूलना

सीढ़ियां चढ़ते या थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगे तो समझ लें कि शरीर पर वजन का दबाव बढ़ रहा है. यह दिल और फेफड़ों के लिए खतरे की घंटी है.

3. थकान जल्दी होना

अगर बिना मेहनत के भी शरीर थका-थका महसूस हो, तो यह मेटाबॉलिज्म कमजोर होने और मोटापे के बढ़ने का संकेत है. इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4. बार-बार खाने की इच्छा होना

अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और बार-बार खाने का इच्छा, मीठा खाने की क्रेविंग या बार-बार स्नैकिंग करते हैं वजन बढ़ाने का साफ संकेत है.

Photo Credit: iStock

5. नींद की कमी या खर्राटे

अगर आप सोते हुए बहुत ज्याद खर्राटे लेते हैं, तो ये भी एक संकेत हैं. मोटापे की वजह से गले और गर्दन में फैट जमा होता है, जिससे खर्राटे और स्लीप एपनिया की समस्या बढ़ जाती है.

6. घुटनों और कमर में दर्द

मोटापा जोड़ों के लिए सबसे खराब है. शरीर का एक्स्ट्रा वजन हड्डियों और जॉइंट्स पर दबाव डालता है, जिससे घुटनों और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है.

7. कपड़ों का फिट न होना

अगर आपके कपड़े अब फिट नहीं हो रहे हैं तो ये वजन बढ़ने की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है. अघर पुराने कपड़े फिट न आएं और बड़े साइज की जरूरत पड़े तो समझ जाएं.

8. पसीना ज्यादा आना

शरीर का एक्स्ट्रा फैट गर्मी को जल्दी कैद कर लेता है, जिससे थोड़े से काम पर भी ज्यादा पसीना आता है. अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो यह भी एक बड़ा संकेत है.

9. मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन

हार्मोनल बदलाव और इंसुलिन इंबैलेंस के कारण व्यक्ति बिना वजह चिड़चिड़ा महसूस करता है. अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो ये मोटापा का निमंत्रण हो सकता है.

10. हार्टबीट तेज चलना

वजन बढ़ने पर दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धड़कन तेज महसूस हो सकती है. ये भी मोटापे का एक बड़ा महसूस किया जाने वाला संकेत है.

मोटापा अचानक नहीं आता, बल्कि ये छोटे-छोटे संकेत पहले से चेतावनी देते रहते हैं. अगर आप इन्हें समय रहते समझ लें, तो थोड़े से बदलाव जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी नींद से वजन बढ़ने पर कंट्रोल पाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)