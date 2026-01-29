RCB Women vs UPW Women: मंधाना और हैरिस के विस्फोट में उड़ी यूपी वॉरियर्स, आरसीबी ने फाइनल में बनाई जगह

महिला प्रीमियर लीग 2026 का 18वां मुकाबला गुरुवार (29 जनवरी) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम और यूपी वॉरियर्स महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. जहां आरसीबी की टीम 41 गेंद शेष रहते आठ विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. जिसके साथ ही टीम ने शीर्ष स्थान के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की तरफ से ग्रेस हैरिस काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आईं. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने महज 37 गेंदों में 202.70 की स्ट्राइक रेट से 75 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन स्मृति मंधाना ने 27 गेंदों में 200.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 54 रनों का योगदान दिया.

शिखा पांडे और आशा शोभना ही चटका पाईं विकेट

यूपी वॉरियर्स की तरफ से आज के मुकाबले में केवल शिखा पांडे और आशा शोभना ही विकेट चटका पाईं. शिखा ने ग्रेस हैरिस (75) और आशा ने जॉर्जिया वोल (16) को आउट किया. क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और क्लोई ट्रायोन को कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

143/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी यूपी वॉरियर्स

इससे पहले वड़ोदरा में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाने में कामयाब हुए थी. पारी का आगाज करते हुए दीप्ति शर्मा सर्वोच्च स्कोरर रहीं. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 43 गेंद में 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. दीप्ति के अलावा कैप्टन मेग लैनिंग ने 30 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया. बाकी की अन्य बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों के सामने हमेशा जूझती हुई ही नजर आईं.

नादिन डी क्लर्क ने चटकाए चार विकेट

आरसीबी की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज नादिन डी क्लर्क रहीं. जिन्होंने चार ओवरों में 22 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा ग्रेस हैरिस ने दो, श्रेयांका पाटिल एवं लॉरेन बेल ने एक-एक विकेट चटकाए.

