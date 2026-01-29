पाकिस्तान को मिला अपना 'अभिषेक शर्मा', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से मचाई तबाही

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपना 'अभिषेक शर्मा' मिल गया है. चौंकिए नहीं ये सच है. जैसे युवा स्टार अभिषेक शर्मा देश के लिए पहली ही गेंद से आक्रामक शुरूआत दिलाते हैं. उसके बाद मध्य के ओवरों में कुछ किफायती ओवर डालते हैं. ठीक उसी प्रकार पाकिस्तानी युवा स्टार सैम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में प्रदर्शन देते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 29 जनवरी को लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां पहले बल्लेबाजी के दौरान पारी का आगाज करते हुए अयूब ने 22 गेंदों में 40 रनों का योगदान दिया. उसके बाद गेंदबाजी में तीन ओवरों का स्पेल डालते हुए दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

सैम अयूब का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

खबर लिखे जाने तक सैम अयूब ने पाकिस्तान की तरफ से कुल 58 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 56 पारियों में 20.92 की औसत से 1109 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में सैम अयूब के नाम पांच अर्धशतक दर्ज है. 98 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने 58 मैच की 28 पारियों में 24.33 की औसत से 21 सफलता प्राप्त की है. 35 रन खर्च कर तीन विकेट एक मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

सैम अयूब का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

सैम अयूब ने पाकिस्तान के लिए अबतक आठ टेस्ट, 17 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की

14 पारियों में 26 की औसत से 364, वनडे की 17 पारियों में 46.94 की औसत से 751 और टी20 की 56 पारियों में 20.92 की औसत से 1109 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान टेस्ट में चार, वनडे में नौ और टी20 में 21 सफलता प्राप्त की है.

यह भी पढ़ें- PAK vs AUS, 1st T20I: वर्ल्ड कप से पहले छा गया पाकिस्तान का 'भविष्य', पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से रौंदा



