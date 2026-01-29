विज्ञापन
World Record: रोहित शर्मा नहीं, दुनिया अब पॉल स्टर्लिंग को रखेगी याद, T20I का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Paul Stirling, UAE vs Ireland 1st T20I: पॉल स्टर्लिंग ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

  • पॉल स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है
  • उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच में 160वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है
  • पॉल स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में कुल 157 पारियों में 3874 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं
Paul Stirling, UAE vs Ireland 1st T20I: आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. स्टर्लिंग से पहले यह बड़ा रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम दर्ज था. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. मगर संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ आज (29 जनवरी 2026) मैदान में उतरते हुए स्टर्लिंग ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने आयरलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से 160 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 

पॉल स्टर्लिंग का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

35 वर्षीय पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 160 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 157 पारियों में 3874 रन निकले हैं. स्टर्लिंग के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक और 24 अर्धशतक दर्ज है. एक मैच में खेली गई 115 रनों की शतकीय पारी उनकी सर्वोच्च पारी है. 

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने 41 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 32.35 की औसत से 20 सफलता प्राप्त की है. एक मुकाबले में 21 रन खर्च कर तीन विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. 

ऐतिहासिक मुकाबले में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए स्टर्लिंग

हालांकि, ऐतिहासिक मुकाबले में स्टर्लिंग कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए. संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल तीन गेंदों का सामना किया. इस बीच 266.66 की स्ट्राइक रेट से केवल आठ रन ही बना पाए. 

