विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: जेपी डुमिनी ने कर दी भविष्यवाणी, बताया कौन सी टीम बनेगी चैंपियन

जेपी डुमिनी का मानना है कि साउथ अफ्रीका के पास मेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का 'पूरा मौका' है. इस टीम ने अभी तक कोई खिताब अपने नाम नहीं किया है.

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup 2026: जेपी डुमिनी ने कर दी भविष्यवाणी, बताया कौन सी टीम बनेगी चैंपियन
Jean Paul Duminy
  • पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने कहा कि साउथ अफ्रीका के पास मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है
  • साउथ अफ्रीकी टीम ने 2024 में फाइनल तक पहुंचकर प्रदर्शन किया लेकिन भारत के खिलाफ ट्रॉफी नहीं जीत सकी
  • कप्तान एडेन मार्करम की हालिया शानदार फॉर्म को जीत के लिए सबसे अहम कारक बताया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी का मानना है कि साउथ अफ्रीका के पास मेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का 'पूरा मौका' है. इस टीम ने अभी तक कोई खिताब अपने नाम नहीं किया है. साल 2024 में साउथ अफ्रीकी टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रॉफी नहीं जीत सकी. जेपी डुमिनी ने गुरुवार को 'आईएएनएस' से ​​कहा, 'हम पिछले एक साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में हम शानदार खेले हैं. हमारे पास जो टीम है, वह निश्चित रूप से हमें जीतने का पूरा मौका देती है. यह हमेशा एक सवाल रहता है कि साउथ अफ्रीका व्हाइट-बॉल प्रतियोगिता कब जीतेगा. मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास अच्छा मौका है

साउथ अफ्रीका के लिए 6 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले डुमिनी ने कप्तान एडेन मार्करम की फॉर्म को एक अहम फैक्टर बताया, जिन्होंने हाल ही में एसए20 में डरबन सुपर जायंट्स की ओर से नौ मैचों में 309 रन बनाए हैं. जेपी डुमिनी ने कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ियों की फॉर्म सबसे अहम है, खासकर कप्तान की फॉर्म. बल्लेबाजी के नजरिए से, उनकी फॉर्म महत्वपूर्ण है. अगर वह अच्छा खेलते हैं, तो हमें एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. यह टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेल रही है, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए भारत आएगी.

ग्रुप डी में मौजूद साउथ अफ्रीका 9 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ होगा. इसके बाद ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान से 11 फरवरी को सामना होगा. 14 फरवरी को यह टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध उतरेगी, जबकि 18 फरवरी को उसकी भिड़ंत यूएई से होगी. 

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को मिला अपना 'अभिषेक शर्मा', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से मचाई तबाही

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Africa, Jean Paul Duminy, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now