T20 World Cup 2026: जेपी डुमिनी ने कर दी भविष्यवाणी, बताया कौन सी टीम बनेगी चैंपियन

पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी का मानना है कि साउथ अफ्रीका के पास मेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का 'पूरा मौका' है. इस टीम ने अभी तक कोई खिताब अपने नाम नहीं किया है. साल 2024 में साउथ अफ्रीकी टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रॉफी नहीं जीत सकी. जेपी डुमिनी ने गुरुवार को 'आईएएनएस' से ​​कहा, 'हम पिछले एक साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में हम शानदार खेले हैं. हमारे पास जो टीम है, वह निश्चित रूप से हमें जीतने का पूरा मौका देती है. यह हमेशा एक सवाल रहता है कि साउथ अफ्रीका व्हाइट-बॉल प्रतियोगिता कब जीतेगा. मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास अच्छा मौका है

साउथ अफ्रीका के लिए 6 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले डुमिनी ने कप्तान एडेन मार्करम की फॉर्म को एक अहम फैक्टर बताया, जिन्होंने हाल ही में एसए20 में डरबन सुपर जायंट्स की ओर से नौ मैचों में 309 रन बनाए हैं. जेपी डुमिनी ने कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ियों की फॉर्म सबसे अहम है, खासकर कप्तान की फॉर्म. बल्लेबाजी के नजरिए से, उनकी फॉर्म महत्वपूर्ण है. अगर वह अच्छा खेलते हैं, तो हमें एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. यह टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेल रही है, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए भारत आएगी.

ग्रुप डी में मौजूद साउथ अफ्रीका 9 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ होगा. इसके बाद ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान से 11 फरवरी को सामना होगा. 14 फरवरी को यह टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध उतरेगी, जबकि 18 फरवरी को उसकी भिड़ंत यूएई से होगी.

