विज्ञापन
विशेष लिंक

ये कैसा इंतकाम? पलाश के साथ टूटा स्मृति का रिश्ता, तो उनकी साथी खिलाड़ियों ने मुच्छल से इस तरह लिया बदला

रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, अरुंधती रेड्डी, शिवाली शिंदे और यास्तिका भाटिया ने पलाश मुच्छल अनफॉलो कर दिया है. का नाम शामिल है.  

Read Time: 2 mins
Share
ये कैसा इंतकाम? पलाश के साथ टूटा स्मृति का रिश्ता, तो उनकी साथी खिलाड़ियों ने मुच्छल से इस तरह लिया बदला
Smriti Mandhana and Palash Muchhal
  • स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उनकी शादी पलाश मुच्छल से कैंसिल हो चुकी है
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दस प्रमुख खिलाड़ियों ने पलाश मुच्छल को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है
  • अनफॉलो करने वाली खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स और रेणुका सिंह ठाकुर शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जिस शादी की क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार थी. वह शादी टूट चुकी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के बारे में. बीते कल (7 दिसंबर 2025) स्टार महिला क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करते हुए लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. इसलिए मुझे लगता है कि में खुद ही इस बारे में चीजें साफ कर दूं. मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन यह साफ करना बेहद जरूरी है कि अब शादी कैंसिल हो चुकी है. 

10 महिला क्रिकेटरों ने पलाश मुच्छल को किया अनफॉलो 

अब जबकि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का रिश्ता टूट चुका है. फैंस के साथ-साथ मंधाना की साथी खिलाड़ी भी मुच्छल से नाराज नजर आ रही हैं. उनकी नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय महिला टीम की 10 स्टार खिलाड़ियों ने पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक जिन महिला खिलाड़ियों ने मुच्छल को अनफॉलो किया है. उसमें खुद स्मृति मंधाना के अलावा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, अरुंधती रेड्डी, शिवाली शिंदे और यास्तिका भाटिया का नाम शामिल है.  

2019 में हुई थी स्मृति और पलाश की मुलाकात 

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल पहली बार साल 2019 में मुंबई में मिले थे. उस दौरान एक कॉमन दोस्त ने इनकी जान पहचान करवाई थी. इसके बाद ये धीरे-धीरे करीब आने लगे और  शुरुआती दोस्ती प्यार में बदल गई. करीब 5 सालों तक स्मृति और पलाश रिलेशनशिप में रहे. इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास किया. मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. शादी की डेट भी फिक्स हो गई. मगर वह एक दूसरे के हो न सके. 

यह भी पढ़ें- पंड्या का जिगरी यार, जितेश को किया रिप्लेस, डेब्यू T20 मैच में रच दिया इतिहास, कौन हैं अमित पासी?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now