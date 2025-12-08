ये कैसा इंतकाम? पलाश के साथ टूटा स्मृति का रिश्ता, तो उनकी साथी खिलाड़ियों ने मुच्छल से इस तरह लिया बदला

जिस शादी की क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार थी. वह शादी टूट चुकी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के बारे में. बीते कल (7 दिसंबर 2025) स्टार महिला क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करते हुए लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. इसलिए मुझे लगता है कि में खुद ही इस बारे में चीजें साफ कर दूं. मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन यह साफ करना बेहद जरूरी है कि अब शादी कैंसिल हो चुकी है.

10 महिला क्रिकेटरों ने पलाश मुच्छल को किया अनफॉलो

अब जबकि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का रिश्ता टूट चुका है. फैंस के साथ-साथ मंधाना की साथी खिलाड़ी भी मुच्छल से नाराज नजर आ रही हैं. उनकी नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय महिला टीम की 10 स्टार खिलाड़ियों ने पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक जिन महिला खिलाड़ियों ने मुच्छल को अनफॉलो किया है. उसमें खुद स्मृति मंधाना के अलावा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, अरुंधती रेड्डी, शिवाली शिंदे और यास्तिका भाटिया का नाम शामिल है.

2019 में हुई थी स्मृति और पलाश की मुलाकात

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल पहली बार साल 2019 में मुंबई में मिले थे. उस दौरान एक कॉमन दोस्त ने इनकी जान पहचान करवाई थी. इसके बाद ये धीरे-धीरे करीब आने लगे और शुरुआती दोस्ती प्यार में बदल गई. करीब 5 सालों तक स्मृति और पलाश रिलेशनशिप में रहे. इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास किया. मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. शादी की डेट भी फिक्स हो गई. मगर वह एक दूसरे के हो न सके.

