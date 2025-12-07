विज्ञापन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- अच्छा फैसला

स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन शादी से ऐन पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद अपडेट आई कि शादी फिलहाल टल गई है. अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है.

स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल
नई दिल्ली:

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल हो गई. स्टार क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर अपनी शादी कैंसिल होने की खबर दी. स्मृति ने अपनी पोस्ट में लिखा, पिछले कुछ समय से मेरी जिंदगी के बारे में कई सारी बातें चल रही थीं. मुझे लगता है कि अब ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में बात करूं. में बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूं और अपनी जिंदगी को पर्सनल रखना ही पसंद करती हूं. लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहती हूं मेरी शादी कैंसिल हो गई है. मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और चाहती हूं कि आप भी ऐसा ही करें. मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप दोनों ही परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमें यह सब प्रोसेस करने और इससे मूवऑन करने का स्पेस दें. 

स्मृति ने लिखा, मुझे लगता है कि हमें हमारी जिंदगी में एक बड़ा मकसद ड्राइव करता है और मेरे लिए यह हमेशा अपने देश को रीप्रेजेंट करना है. मैं उम्मीद करती हूं कि मैं हमेशा खेलूंगी और ट्रॉफी जीतूंगी. मेरा फोकस हमेशा इस पर ही होगा. आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक्यू.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन 

स्मृति मंधाना की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अच्छा फैसला. एक ने लिखा, मजाक बना दिया है शादी का. एक ने लिखा, पलाश समृति जैसी अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करता था. अच्छा है शादी नहीं हुई. एक ने कमेंट किया, ये पलाश लायक नहीं है स्मृति के अच्छा है शादी नहीं हुई वरना स्मृति का क्या होता.

23 नवंबर को होने वाली थी शादी

स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन शादी से ऐन पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद अपडेट आई कि शादी फिलहाल टल गई है. इसके बाद पलाश की तबीयत बिगड़ने की खबर आई. फिर खबर आई कि पलाश, स्मृति को चीट कर रहे थे. इसे लेकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा लेकिन अब स्मृति ने पोस्ट शेयर कर क्लियर किया कि शादी कैंसिल कर दी गई है.

