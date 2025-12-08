पंड्या का जिगरी यार, जितेश को किया रिप्लेस, डेब्यू T20 मैच में रच दिया इतिहास, कौन हैं अमित पासी?

Who Is Amit Passi? बड़ौदा के युवा बल्लेबाज अमित पासी ने इतिहास रच दिया है. भारत की तरफ से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी कि टी20 क्रिकेट में डेब्यू करते हुए वह सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. जिसके बाद से हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है. अगर आप भी होनहार खिलाड़ी के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं.

कौन हैं अमित पासी?

अमित पासी का पूरा नाम अमित हरिराम पासी है. जिनका जन्म 27 अगस्त साल 1999 में हुआ था. मौजूदा समय में वह 26 साल और 103 दिन के हैं. अमित टीम में बतौर विकेटकीपर खिलाड़ी शिरकत करते हैं. इसके अलावा मौका मिलने पर दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं.

अमित को जितेश शर्मा की जगह बड़ौदा की टीम में मिला मौका

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी का एक रोमांचक मुकाबला आज (8 दिसंबर 2025) बड़ौदा बनाम सर्विसेज के बीच हैदराबाद में खेला गया. जहां जितेश शर्मा की जगह अमित को बड़ौदा की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला था. अमित ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और शतक लगाते हुए क्रिकेट की दुनिया में छा गए.

55 गेंदों में खेली 114 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी

मैच के दौरान अमित पासी ने पारी का आगाज करते हुए कुल 55 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 207.27 की स्ट्राइक रेट से 114 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 10 चौके और 9 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

टी20 क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी

114 रन - अमित पासी (बड़ौदा) - सर्विसेज

106 रन - शिवम भंडारी (चंडीगढ़) - हिमाचल प्रदेश

105 रन - अक्षत रेड्डी (हैदराबाद) - मुंबई

99 रन - मुकुल डागर (हरियाणा) - पंजाब

90 रन - राजेश धूपर (ओडिशा) - बंगाल

बड़ौदा को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए अमित पासी ने 114 रनों की सर्वाधिक शतकीय पारी खेली. इनके अलावा भानु पनिया ने 15 गेंदों में नाबाद 28 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कुंवर पाठक (51) और रवि चौहान (51) ने सर्विसेज को अच्छी शुरूआत दिलाई. इनके अलावा कैप्टन मोहित अहलावत ने 22 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया. मगर उसके बाद अन्य बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम 13 रनों से लक्ष्य से भटक गई और उसे हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- ऐसी क्या नौबत आई? जो जानबूझकर चकिंग करने पर मजबूर हो गए शाकिब अल हसन? खुद दिया जवाब