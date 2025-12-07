विज्ञापन

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना मामले में आई नई अपडेट, शादी कैंसिल होने के बाद आई ये खबर

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही स्मृति पिता की तबीयत बिगड़ने के चलते शादी रुकी और इसके बाद इस मामले में कई परतें खुलीं.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल
नई दिल्ली:

इंडियन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे. स्मृति के पिता के अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी शादी टाल दी, और एक दिन बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कई अंदाजे और अफवाहें थीं कि पलाश ने डांस कोरियोग्राफर के साथ मिलकर स्मृति को धोखा दिया है.

पलाश और स्मृति ने एक-दूसरे को अनफॉलो किया

रविवार (7 दिसंबर) को, पलाश और स्मृति दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अलग-अलग बयान शेयर करके कन्फर्म किया कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है. इस क्लैरिफिकेशन के बाद, पलाश और स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

पलाश के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी भी उनके प्रपोजल का वीडियो है, जो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था. यह वही ग्राउंड है जहां टीम इंडिया ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी उठाई थी. हालांकि स्मृति ने शादी और सगाई से जुड़ी सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए थे जिसमें उनका प्रपोजल वीडियो भी शामिल था.

पलाश और स्मृति के बयान

पलाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक नोट लिखा, जिसकी शुरुआत इस तरह हुई, “मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग किसी ऐसी चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं जो मेरे लिए सबसे खास रही है. यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और मैं अपने विश्वासों पर कायम रहकर इससे शांति से निपटूंगा. मुझे सच में उम्मीद है कि हम, एक समाज के तौर पर, बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर किसी को जज करने से पहले रुकना सीखेंगे, जिसके सोर्स कभी पता नहीं चलते. हमारे शब्द हमें ऐसे चोट पहुंचा सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे.”

स्मृति ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना जरूरी है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह साफ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है. मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुजारिश करती हूं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका दें."

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके इंडिया के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफियां जीतती रहूंगी और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा. आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद. अब आगे बढ़ने का समय है."

