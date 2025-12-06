रात को सोते समय Face पर क्या लगाना चाहिए? फेस पर ग्लो कैसे लाएं, यह रहा वह रामबाण तरीका

Raat ko chehre par kya lagayen: आजकल हर कोई ग्लोइंग और मुलायम त्वचा की चाह रखता है. इसके लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इससे साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं. क्या आप जानते हैं हेल्दी और चमकती हुई त्वचा के लिए मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन (Night Skin Care Routine) बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अक्सर लोग सुबह उठकर अपने चेहरे की देखभाल तो रख लेते हैं हैं लेकिन रात में स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ये बताएंगे कि रात को सोने से पहले आपको फेस पर क्या लगाना चाहिए, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ग्लो लाने के लिए रामबाण तरीका क्या है.

रात को सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं?

नारियल तेल

रात को सोने से पहले आप अपने फेस पर नारियल तेल लगा सकते हैं. ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है और पूरी रात स्किन को हाईड्रेट रखने में मदद करता है. साथ ही इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल भी मौजूद होते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं. इसके लिए आप नारियल तेल की कुछ बूंदें चेहरे पर लगाएं और फिर हल्के हाथों की मदद से मसाज करें. इससे धीरे-धीरे आपकी स्किन मुलायम और चमकदार बन जाएगी.

एलोवेरा जेल

रात को सोने से पहले आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल पर भी लगा सकते हैं. यह भी एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और त्वचा को हाइड्रेट रखता है. इसको लगाने से मुंहासों, दाग-धब्बों जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है. स्किन को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए आप रात को एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज कर लें. सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लें, नियमित रूप से ऐसा करने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है.

शहद

आप रात में अपने फेस पर शहद भी लगा सकते हैं. इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन से मुहांसों, दाग-धब्बों को दूर करने में मददगार होते हैं. साथ ही इससे स्किन मुलायम भी हो जाती है.

स्किन ग्लो के लिए क्या है रामबाण तरीका?

इंस्टेंट स्किन ग्लो पाने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर फेसपैक के बारे में बताया है. इसके लिए आपको पपीते का पेस्ट, शहद, नींबू का रस, मुल्तानी मिट्टी की जरूरत होगी. इसके लिए पहले आप पपती के गूदे का पेस्ट तैयार कर लें और फिर उसमें एक चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी अच्छे तरीके मिला दें. इससे आपका एक फेसपैक तैयार हो जाएगा.

इस फेसपैक को लगाने के लिए आप चेहरे को पहले अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद पेस्ट को अंगुलियों की मदद से अपने पूरे चेहरे पर लगा दें. 20 से 30 मिनट तक इस फेसपैक को लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. इससे आपको चेहरे में ग्लो, चमक नजर आने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

