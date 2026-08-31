ओली रॉबिन्सन नंबर-5, नंबर-6 पर बुमराह, 112 साल के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग औसत वाले टॉप-6 गेंदबाज

Ollie Robinson Surpasses Jasprit Bumrah: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने पिछले 112 सालों में कम से कम 20 मैच खेलने वाले गेंदबाजों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा बॉलिंगऔसत दर्ज करके जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है. रॉबिन्सन ने यह उपलब्धि लॉर्ड्स में पाकिस्तान पर इंग्लैंड की शानदार जीत के दौरान हासिल की, जहां उन्होंने 35 रन देकर 8 विकेट लेकर शानदार परफॉर्मेंस किया. इस परफॉर्मेंस से उनके करियर का गेंदबाजी औसत 19.53 हो गया, जिससे वह बुमराह के औसत 19.79 से आगे निकल गए.

इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज के अब तक 23 टेस्ट में 99 विकेट हो गए हैं, जबकि बुमराह ने 52 टेस्ट में 234 विकेट लिए हैं. रॉबिन्सन की शानदार कंसिस्टेंसी ने उन्हें टेस्ट इतिहास के सबसे कुशल गेंदबाजों में जगह दिलाई है और वर्ल्ड वॉर I के बाद से किसी गेंदबाज का सबसे अच्छा गेंदबाजी औसत हासिल करने में सफलता पाई है. 100 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए एक और विकेट की जरूरत थी, रॉबिन्सन की बढ़त ने उनके शानदार टेस्ट करियर में एक और चैप्टर जोड़ दिया है .

बेस्ट टेस्ट बॉलिंग औसत (कम से कम 20 टेस्ट)

रैंक गेंदबाज देश टेस्ट विकेट औसत 1 बिली" बार्न्स इंग्लैंड 21 51 15.54 2 सिडनी फ्रांसिस बार्न्स इंग्लैंड 27 189 16.43 3 रॉबर्ट पील इंग्लैंड 20 101 16.98 4 जॉनी ब्रिग्स इंग्लैंड 33 118 17.75 5 ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड 23 99 19.53 6 जसप्रीत बुमराह भारत 52 234 19.79

लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की जीत

लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में जेमी स्मिथ (61) और जॉर्डन कॉक्स (55) की पारियों से 290 का स्कोर बनाय था. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास 4 विकेट लेने में सफलता हासिल की थीत. इसके बाद पाकिस्तान ने पहली पारी में 110 रन बनाए, रॉबिन्सन ने 4 विकेट चटकाए. इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में डैन लॉरेंस (54) के अर्धशतक से 208 रन बनाए, वहीं, पाकिस्तान की टीम 389 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 194 पर ऑलआउट हो गई.

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