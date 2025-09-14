India vs Pakistan, Asia Cup 2025 LIVE Updates: एशिया कप के ग्रुप चरण का सबसे बड़ा मुकाबला आज (14 सितंबर 2025) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. अहम मुकाबले के लिए खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक, सभी तैयार हैं. भिड़ंत के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को अपने नाम करे. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दोनों टीमें अबतक 19 बार आमने सामने हुई हैं. जहां टीम इंडिया को 10, जबकि विपक्षी पाकिस्तान को छह मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है. वहीं तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में ये दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हुई हैं. जहां भारतीय टीम को दो, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है.

