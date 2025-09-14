IND vs PAK, Asia Cup: हार्दिक हल्ला बोलेगा, पाकिस्तान डोलेगा: जानें पांड्या से क्यों डरा हुआ है पड़ोसी

Hardik Pandya Record vs Pakistan: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाना है. रविवार को होने वाले इस मुकाबले में फैंस की नजरें हार्दिक पांड्या पर टिकी होंगी, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी बेहतर है. जब-जब हार्दिक पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो वह कुछ ऐसा करते हैं जो फैंस शायद ही भूल पाएं. फिर बात चाहें 2015 चैंपियंस ट्रॉफी में या 2023 वनडे वर्ल्ड कप में बाबर आजम का विकेट हासिल करना हो. हार्दिक से एक बार फिर ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं हार्दिक की नजरें इस दौरान एक बड़े रिकॉर्ड पर भी होंगी.

हार्दिक हल्ला बोलेगा!

बात अगर टी20 अंतरराष्ट्रीय की करें तो हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में 116.66 की स्ट्राइक रेट से 91 रन बनाए हैं. बात अगर गेंदबाजी की करें तो इस दौरान उन्होंने 13 विकेट भी झटके हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय हैं. हार्दिक का औसत 12 का है. यानी हार्दिक हर 12 गेंदों पर विकेट लेने में सफल रहे हैं. इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.25 की रही है. इसके साथ ही विदेशी सरमजीं पर भारत की तरफ से टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने की बात करें तो अर्शदीप सिंह के 71 विकटों के बाद हार्दिक 63 विकेटों के साथ दूसरे पायदान पर हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ है दमदार रिकॉर्ड

बात अगर पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड की करें तो उन्होंने 15 मैचों में 23 विकेट झटके हैं. उनका औसत इस दौरान 17.47 का रहा और इकॉनमी 5.63 की. इस दौरान उन्होंने बल्ले से 15 मैचों की 11 पारियों में 308 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 87 का है. हार्दिक का औसत इस दौरान 34.22 का रहा जबकि स्ट्राइक रेट 127.27 का.

इतिहास रचने के करीब हार्दिक

वहीं पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या अगर 9 रन बना लेते हैं तो वह भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 रन बनाने और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. हार्दिक पांड्या ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 83 रन बनाए हैं और 11 विकेट चटकाए हैं. अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 17 रन बना लेते हैं तो वह टी20 एशिया कप में उसके 100 रन पूरे हो जाएंगे. हार्दिक पांड्या 17 रन बनाते ही टी20 एशिया कप में 100 रन और 10 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

