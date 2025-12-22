विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत थी खराब, मुनीर ने कहा हमें अल्लाह ने बचा लिया

भारत के साथ मई में हुए चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बारे में बोलते हुए, मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार के दौरान उनकी सेना को अल्लाह की मदद मिली थी.

Read Time: 2 mins
Share
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत थी खराब, मुनीर ने कहा हमें अल्लाह ने बचा लिया
पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ असीम मुनीर
  • पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख असीम मुनीर ने मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया
  • उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच चयन करने को कहा है
  • मुनीर ने कहा कि सीमा पार घुसपैठ करने वाले आतंकवादी समूहों में अधिकांश अफगान नागरिक शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली थी. पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर के तहत पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और पाक सेना के उकसावे का भी माकूल जवाब दिया था. मुनीर उसी हारे हुए सैन्य संघर्ष की बात कर रहे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को कहा है कि या तो वह पाकिस्तान को चुने या फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले अधिकांश आतंकवादी समूहों में अफगान नागरिक शामिल हैं.

मुनीर की तरफ से यह टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन के दौरान की गई थी, जहां मुनीर ने कुरान की कई आयतें भी पढ़ी थीं.

पाकिस्तान को मिली थी अल्लाह की मदद- मुनीर

भारत के साथ मई में हुए चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बारे में बोलते हुए, मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार के दौरान सशस्त्र बलों को अल्लाह की मदद मिली थी. उन्होंने कहा कि हमले अल्लाह की मदद को देखा और उसे महसूस किया.

मुनीर ने पाकिस्तान और 1,400 साल पहले अरब क्षेत्र (आज का सऊदी अरब) में पैगंबर द्वारा स्थापित राज्य के बीच समानताओं का भी दावा किया. फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, और उनमें से, "हल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन (मक्का और मदीना का एक संदर्भ) के रक्षक होने का सम्मान दिया है."

गौरतलब है कि भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिन्दूर शुरू किया. पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे. भारत के जवाबी हमलों के कारण दोनों देशों के बीच चार दिनों तक तीव्र झड़पें हुईं और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई.

यह भी पढ़ें: 3 दिन में 12 लाशें! कभी पुल पर लटकाया, कभी जंगलों में ढेर लगाया- इस देश के गैंगवार से अमेरिका भी डरता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Pakistan War, Operation Sindoor, Asim Munir
Get App for Better Experience
Install Now