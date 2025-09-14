विज्ञापन
India vs Pakistan, कौन मारेगा बाजी? क्रिकेट के पांच पंडितों ने की भविष्यवाणी

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में आज किस टीम को जीत मिलेगी? इन पांच दिग्गजों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है.

  • IND vs PAK के बीच दुबई में होने वाला मैच ग्रुप ए से सुपर फोर में पहुंचने का निर्णायक मुकाबला माना जा रहा है
  • अकरम ने कहा कि भारतीय टीम खिलाड़ियों के लिहाज से बेहतर है, लेकिन पाक टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है
  • रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को एशिया कप का प्रबल दावेदार बताया और अन्य टीमों की क्षमता कम करार दी है
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप का रोमांच हर किसी के ऊपर छाया हुआ है. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला आज (14 सितंबर 2025) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. आज के मुकाबले में जिस टीम को जीत मिलेगी, उसका ग्रुप 'ए' से सुपर फोर में पहुंचने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा. आगामी मुकाबले के लिए वैसे तो टीम इंडिया सबकी पसंदीदा है. मगर कुछ लोग पाकिस्तान के भी जीतने की उम्मीद जता रहे हैं. ऐसे में कुछ क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में सुगबुगाहट उत्पन्न होने लगी है. अगर आपके मन भी कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहा है, तो उसका निरावरण लेकर हम आए हैं. दुनिया भर के इन पांच दिग्गजों ने अपने अनुभव के आधार पर भारतीय टीम के जीत की भविष्यवाणी की है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

वसीम अकरम 

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'मुझे लगता है यह एक कड़ा मुकाबला होगा. जरूर भारतीय टीम एक मजबूत टीम है. दोनों टीमों की तुलना खिलाड़ी-वार किया जाए तो भारतीय टीम बेहतर नजर आती है. मगर त्रिकोणीय सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम भी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है.'

रविचंद्रन अश्विन

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि टूर्नामेंट में अन्य कोई टीम भारतीय टीम को शिकस्त देती है तो वह आश्चर्य वाली बात होगी. यही नहीं उनके मुताबिक एशिया कप में भाग लेने वाली अन्य टीमों की क्षमता भारतीय टीम से काफी कम है. 

आकाश चोपड़ा 

टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने तो भारतीय टीम को पहले ही विजेता घोषित कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए उस खिलाड़ी का भी नाम बता दिया है, जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाएगा और किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से घोषित किया जाएगा. चोपड़ा के मुताबिक अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाएंगे, जबकि वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विकेट चटकाएंगे. इसके अलावा  प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड हार्दिक पंड्या के खाते में जाएगा. 

शोएब अख्तर 

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. महामुकाबले से पहले एक पाकिस्तानी शो के दौरान उन्होंने कहा, 'यह साफ है कि भारतीय टीम हमारे खिलाड़ियों को दबाने वाली है. वो हमें बुरी तरह से रौंदना चाहेंगे. यह बहुत आसान है.'

बातचीत के दौरान ही जब मिस्बाह-उल-हक ने कहा कि भारतीय टीम में अब विराट कोहली नहीं हैं. ऐसे में उन्हें कोहली की कमी खल सकती है. इसपर शोएब अख्तर ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि माफ कीजिए. उनके पास रिंकू सिंह, संजू सैमसन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं. यह अब वह टीम नहीं है जो दो विकेट गिर जाने के बिखर जाती थी. इन्हें आसानी से आउट करना मुश्किल है. 

अतुल वासन 

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर नजर आ रही है. इसे तो इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है. उन्होंने कहा, 'इंडिया की बी टीम भी पाकिस्तान को मात दे सकती है. क्योंकि चीजें बदल गई हैं. 90 के दशक में उनकी टीम काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है.'

