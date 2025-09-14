विज्ञापन
Asia Cup Points Table: पाकिस्तान को हराते ही भारत को मिलेगा सुपर-4 का टिकट! ऐसा है पूरा समीकरण

Asia Cup Points Table: भारतीय टीम अगर पाकिस्तान को रविवार को हरा देती है तो वह सुपर-4 के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. यूएई के खिलाफ जीत के बाद भारत का रन रेट 10 से अधिक का है.

Asia Cup Points Table: पाकिस्तान को हराते ही भारत को मिलेगा सुपर-4 का टिकट! ऐसा है पूरा समीकरण
Asia Cup Points Table, India Super-4 Scenario
  • भारत ने यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच में पांच ओवर के अंदर जीत हासिल कर नेट रन रेट दस से अधिक बना लिया है.
  • टीम इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सुपर-4 में पहुंचने के लिए मजबूत स्थिति होगी और चार अंक होंगे.
  • पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करते ही भारत का सुपर-4 का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा.
Asia Cup Points Table, India Super-4 Scenario : दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम एक्शन में होगी, तो टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ सुपर-4 की अपनी राह आसान करने पर होगी. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज का अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला था और उसे सिर्फ 5 ओवर के अंदर जीता था. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का नेट रन रेट 10 पार का हो गया था. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद टीम इंडिया 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेगी. भारत अगर अपने बचे दोनों मैच जीत जाता है तो वह ग्रुप ए में टॉप पर रहेगा और सुपर-4 में पहुंच जाएगा.

क्या है सुपर-4 का समीकरण 

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही टीम इंडिया का सुपर-4 का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा. भारतीय टीम का नेट रन रेट अभी 10.483 का है. जो भी टीमें ग्रुप स्टेज में टॉप-2 में रहेंगी वो सुपर-4 में पहुंचेगी. भारतीय टीम के अभी 2 अंक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद उसके 4 अंक हो जाएंगे. ग्रुप में सिर्फ एक टीम अधिकतम 6 अंकों तक पहुंच पाएगी. भारत की कोशिश ग्रुप में टॉप पर रहने की होगी. ग्रुप ए से सुपर-4 में जाने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान हो सकती है. 

अगर पाकिस्तान आज हार जाती है तो उसके पास यूएई के खिलाफ मैच में जीत के साथ सुपर-4 में जगह बनाने का मौका होगा. वहीं ओमान और यूएई अधिकतम 4 अंकों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दोनों का नेट रन रेट काफी कम है. अगर भारत को आज हार भी मिलती है तो भी वह सुपर-4 में जगह बनाने के करीब होगी.

ग्रुप बी काफी दिलचस्प

ग्रुप ए से तस्वीर लगभग साफ है कि सुपर-4 में कौन पहुंचेगा, मजेदार ग्रुप बी है.जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांग कांग है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 की रेस है. अफगानिस्तान और श्रीलंका ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है.

जबकि बांग्लादेश के दो मैचों में दो अंक है और उसका आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है.  जबकि अफगानिस्तान को अब बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है. वहीं श्रीलंका को हांग कांग और अफगानिस्तान का सामना करना है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ग्रुप बी से कौन सी टीम सुपर-4 में जाती है.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, मोहम्मद हरिस्मद रफसिम.

