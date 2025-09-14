विज्ञापन
IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए मुकाबला? जानें क्या बोले गौतम गंभीर और मोहम्मद शमी के कोच

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का मानना है कि टीम इंडिया ही मैच में विजेता साबित होगी.

IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए मुकाबला? जानें क्या बोले गौतम गंभीर और मोहम्मद शमी के कोच
Asia Cup 2025, India vs Pakistan: क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए मुकाबला?
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में मुकाबला होगा, जिसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है.
  • चिर-प्रतिद्वंदियों मुकाबले से पहले मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का मानना है कि भारत ही मैच जीतेगा.
  • गंभीर के कोच संजय भारद्वाज ने कहा कि खिलाड़ियों का देश के सम्मान के लिए लड़ना जरूरी है और मुकाबला खेलना चाहिए.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है. दोनों चिर-प्रतिद्वंदियों के मुकाबले से पहले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का मानना है कि टीम इंडिया ही मैच में विजेता साबित होगी. बता दें, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को होने वाले इस मुकाबले से पहले कुछ फैंस बॉयकॉट की मांग कह रहे हैं.

 मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने आईएएनएस से कहा,"फैंस हमेशा ही भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उत्सुक रहते हैं. दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से मनमुटाव जारी है. कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक रखा जाए, लेकिन मजबूरी में हमें एशिया कप में पाक के खिलाफ खेलना पड़ रहा है. मैच तो हम जरूर खेलेंगे, लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान को जंग के मैदान पर जवाब दिया था, वैसे ही खेल के मैदान पर भी जवाब देंगे."

उन्होंने कहा,"खिलाड़ी भी इंसान हैं. कोई भी उनके देश को नुकसान पहुंचाएगा, तो खिलाड़ियों को भी ठेस पहुंचती है. हम किसी भी देश या किसी भी ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे. खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से न खेलें, लेकिन उन्हें मजबूरी में खेलना पड़ रहा है. हम यही चाहते हैं कि टीम इंडिया एकतरफा मैच जीतकर हमें खुशी मनाने का मौका दे. भारत बहुत मजबूत टीम है."

गौतम गंभीर के बचपन के कोच संजय भारद्वाज का भी मानना है कि टीम इंडिया को यह मैच खेलना चाहिए. उन्होंने कहा,"हमारे खिलाड़ी योद्धा हैं. खिलाड़ी देश के मान-सम्मान के लिए लड़ते हैं. जो यह मानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि हम उन्हें पीठ नहीं दिखा सकते. हमें आमने-सामने की लड़ाई लड़नी है. अगर आप किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में आएंगे, तो वहां पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया जा सकता है. हमें एशिया कप अपने नाम करना है."

वहीं, क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा,"मैं टीम इंडिया को शुभकामनाएं देता हूं. भारत ने पिछले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया. मैं उम्मीद करता हूं कि भारत इस मुकाबले को जीते."

भारत और पाकिस्तान की टीम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार भिड़ने जा रही हैं. इससे पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच जीते हैं. टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं, पाकिस्तान टीम भी ओमान के खिलाफ अपना ओपनिंग मैच जीत चुकी है.

