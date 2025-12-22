एयर इंडिया की दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद वापस एयरपोर्ट लौटी, जानें पूरा मामला

दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI887 टेक ऑफ के बाद वापस एयरपोर्ट लौटी. सूत्रों के अनुसार, एक इंजन में खराबी की बात सामने आ रही है. इसके चलते उड़ान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया. तकनीकी खराबी के बारे में जानकारी देते हुए एयर इंडिया की तरफ से बताया गया कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यात्रियों और सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया है. जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया का बोइंग 777 प्लेन सुबह 6:52 पर वापस दिल्ली लौटा.

यात्रियों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था

एयर इंडिया के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि सोमवार (22 दिसंबर) को टेकऑफ के कुछ देर बाद उड़ान में तकनीकी समस्या आई. मानक प्रक्रिया के तहत विमान को वापस दिल्ली लाया गया. विमान की तकनीकी जांच जारी है. एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया. साथ ही बताया कि यात्रियों को तुरंत सहायता दी जा रही है और उन्हें मुंबई भेजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई.

कुछ समय हवा में रहने के बाद सुरक्षित लैंडिंग

विमान में तकनीकी समस्या सामने आया. इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की गई. कुछ ही समय हवा में रहने के बाद विमान ने एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.