India vs Pakistan: अभिषेक, गिल और बुमराह नहीं, यह खिलाड़ी साबित होगा भारत के लिए 'तुरुप का इक्का'

Sunil Gavaskar Pick India's ace vs Pakistan: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच खेला जाने वाला है. उससे पहले भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो भारत के लिए 'तुरुप का इक्का' साबित होगा. गावस्कर ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया है. गावस्कर के अनुसार भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं. (Sunil Gavaskar on Suryakumar yadav)

आज तक से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हमारी टीम में सबसे बेहतरीन साबित होंगे क्योंकि न सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ के तौर पर, बल्कि उन्होंने कुछ ओवर भी फेंके हैं, सरप्राइज़ पैकेज रहे हैं और विकेट भी लिए हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था."

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "इसके साथ-साथ वह एक बहुत अच्छे और चतुर कप्तान हैं. वह हालात को अच्छी तरह समझते हैं. वह गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी में बदलाव करना जानते हैं. वह बहुत जल्दी फ़ैसले लेते हैं. मुझे लगता है कि जहां तक भारत का सवाल है, उनकी कप्तानी सबसे बेहतरीन साबित होगी."

Photo Credit: AFP

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम (India squad for Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम (Pakistan squad for Asia Cup 2025): सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम।