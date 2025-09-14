India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला आज खेला जाएगा. हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का रोमांच चरम पर होगा. इस बार भारत की टीम खिताब जीतने की दावेदार है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कैसा परफॉर्मेंस कर पाती है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20I फॉर्मेट में 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत 9-3 से आगे है. पाकिस्तान की तीन जीत में से एक दुबई में 2022 एशिया कप में आई थी, जो T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ उनकी आखिरी जीत है. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो इस मैच में अपने खेल से मैच को बदलना का मद्दा रखते हैं.

हार्दिक पंड्या

एशिया कप में हार्दिक पंड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का परिणाम बदल सकते हैं. बता दें कि हार्दिक ने एशिया कप टी-20 में अबतक कुल 9 मैच खेले हैं और 11 विकेट लिए हैं. वहीं, 83 रन बल्ले से बनाए हैं. इस एशिया कप में हार्दिक पंड्या 17 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो वो टी-20 एशिया कप में 100 + स्कोर और 10+ विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर बन जाएंगे. हार्दिक टी-20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं. हार्दिक को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं. हार्दिक ने अबतक 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 1812 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 5 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में पंड्या ने 91 विकेट लिए हैं. 6 विकेट लेते ही हार्दिक 100 विकेट लेने में सफल हो जाएंगे.

मोहम्मद नवाज

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार एशिया कप में अपने खेल से दुनिया को चौंका सकते हैं. मोहम्मद नवाज ने अबतक 71 टी-20 मैचों की 48 पारियों में 18.22 के औसत से 638 रन बनाए हैं. इसके अलावा नवाज ने 70 विकेट भी टी-20 इंटरनेशनल में लेने में सफल रहे हैं. जिस तरह से नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेले गए त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल में परफॉर्मेंस किया है, उसे देखते हुए नवाज पाकिस्तान के लिए एशिया कप में गेम चेंजक साबित हो सकते हैं

अभिषेक शर्मा

भारत के अभिषेक शर्मा जो अपनी बल्लेबाजी से सहवाग की याद दिलाते हैं. इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा यदि तेज रफ्तार से बैटिंग करने में सफल रहे तो भारत के लिए मैच विनर बनकर सामने आ सकते हैं. एशिया कप में ओपनिंग में अभिषेक शर्मा यदि अपने अंदाज से खेलते रहे तो गेंदबाजों के लिए काल बन जाएंगे. अभिषेक ने अबतक 18 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 565 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 193.84 का रहा है. स्ट्राइक रेट को देखकर समझा जा सकता है कि वो कितने धुआंधार बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने अबतक 2 शतक और 2 अर्धशतक T20I में लगा चुके हैं.

सैम अयूब

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज सैम अयूब हैं, सैम अयूब तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि ओमान के खिलाफ मैच में सैम अयूब कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. लेकिन दो विकेट लेने में सफल रहे थे. भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के लिए सैम अयूब एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.

मोहम्मद हारिस:

पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हारिस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच को बदल सकते हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज हारिस ने ओमान के खिलाफ मैच में 66 रन बनाए थे. मध्यक्रम में मोहम्मद हारिस तेज गति से बल्लेबाजी करते हैं और स्कोर को बढ़ाने का काम करते हैं.

सुफियान मुकीम

भारत के पास कुलदीप यादव के तौर पर एक चायनामैन गेंदबाज हैं तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम के रूप में चायनामैन गेंदबाज है. दुबई में यह मैच खेला जाने वाला है. जहां स्पिनरों को मदद मिलेगी. ऐसे में सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं.

शाहीन अफरीदी

पाकिस्तान के बेहतरीन तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर नजर रहेगी. अफरीदी पाकिस्तान के अहम तेज गेंदबाज हैं. और भारत के खिलाफ हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी गेंदबाजी में वो बात नहीं रही है लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है.

सूर्यकुमार यादव vs अबरार अहमद

आजके मैच में सूर्यकुमार यादव का मुकाबला अबरार अहमद के साथ होगा. पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद आजके मैच में पाकिस्तान के लिए अहम हो सकते हैं. अबरार अहमद चाहेंगे कि वो भारत के सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे हैं. दोनों के बीच भिड़ंत देखने लायक होगी. सूर्यकुमार ने इस साल लेग स्पिनरों के खिलाफ 162.96 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 12 पारियों में सिर्फ एक बार उनके शिकार बने हैं.

शुभमन गिल vs शाहीन अफरीदी

इसके अलावा शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच भिड़ंत देखने को मिलने वाला है. गिल भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस एशिया कप में उनसे काफी उम्मीदें हैं. गिल टी-20 फॉर्मेट में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं. 2023 से अब तक IPL में 50.41 की औसत से 1,966 रन जड़ चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ गिल पहली बार टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हैं. दूसरी ओर शाहीन अफरीदी पॉवर प्ले में घातक साबित होते हैं. जहां उन्होंने 47 विकेट 7.07 की इकॉनमी से लिए हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम.