Ind vs Rsa 2nd ODI: इस बड़े मामले में तो कोहली ने सचिन को पीछे छोड़ दिया, एक में की बराबरी, अब माइकल बेवन पर नजर

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रांची में ऐसा 'शतकीय सुर' लगाया कि अगर वह विशाखापट्टम में तीसरे वनडे में भी इसी सुर के साथ समान करें, तो चौंकिएगा बिल्कुल भी मत. मानो उनकी शतक बनाने की भूख फिर से जाग उठी है. कोहली ने लगातार दूसरा शतक बनाया, तो तमाम पंडितों ने यह चर्चा शुरू कर दी कि क्या कोहली महान सचिन तेंदुलकर के सौ शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी या इससे आगे निकल पाएंगे. इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने तेंदुलकर को वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जरूर पीछे छोड़ दिया है. वास्तव में कोहली अब इन दोनों फॉर्मेटों के किंग बन गए हैं. चलिए जान लीजिए कि इस 'संयुक्त' फॉर्मेट में दुनिया को शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं.
|नाम
|वनडे रन
|टी20 रन
|कुल रन
|विराट
|14,390
|4188
|18,558
|तेंदुलकर
|18,426
|10
|18,436
|रोहित
|11,427
|4321
|15,658*
|संगकारा
|14,234
|1382
|15,616
सचिन का यह रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया
विराट ने सचिन का एक और बड़ा रिकॉर्ड बराबर करते हुए रायपुर सहित अलग-अलग स्टेडिमों में सचिन के सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. सचिन ने अपने करियर में वनडे में अलग-अलग 34 स्थलों पर शतक बनाए. और अब रायपुर में जड़े शतक के साथ ही कोहली के भी 34 शतक हो गए हैं. अलग वेन्यू पर एक और शतक बनाने के साथ ही कोहली इस मामले में सचिन को पीछे छोड़ देंगे.
अब नजर है बेवन के इस रिकॉर्ड पर
जब वनडे में लगातार किसी देश के लिए पारियां खेलने की आती है, तो कोहली इस मामले में दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं और जल्द ही कंगारू पूर्व दिग्गज माइकल बेवेन के सबसे ज्यादा पारियां खेलने के रिकॉर्ड पर पानी फेर देंगे. चलिए जान लीजिए कि इस मामले में विराट की फिलहाल स्थिति क्या है.
|नाम
|देश
|पारी
|दिन
|माइकल बेवेन
|ऑस्ट्रेलिया
|187
|3409
|विराट कोहली
|भारत
|185
|4431
|माइकल हसी
|ऑस्ट्रेलिया
|143
|2945
|हाशिम अमला
|द. अफ्रीका
|139
|2990
