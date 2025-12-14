विज्ञापन
IND vs PAK U19: ICC की रिक्वेस्ट भी गई बेकार, भारत ने जारी रखी नो हैंडशेक पॉलिसी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

India vs Pakistan, Under-19 Asia Cup, No Handshake Policy: भारतीय कप्तान ने जहां टॉस के दौरान पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया था, तो मैच जीतने के बाद भी दोनों देशों खिलाड़ी हैंडशेक करने नहीं आए.

IND vs PAK U19: ICC की रिक्वेस्ट भी गई बेकार, भारत ने जारी रखी नो हैंडशेक पॉलिसी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ
India vs Pakistan, Under-19 Asia Cup: भारत ने जारी रखी नो हैंडशेक पॉलिसी
  • भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को 90 रनों से हराया और नो हैंडशेक पॉलिसी अपनाई
  • भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस के दौरान एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाए
  • मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाए बिना मैदान से लौट गए
India vs Pakistan, Under-19 Asia Cup, No Handshake Policy: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय सीनियर टीम ने बीते एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला लिया था. भारत और पाकिस्तान एशिया कप में तीन बार भिड़े थे और तीनों बार नो हैंडशेक पॉलिसी जारी रही. वहीं अब अंडर-19 टीम भी सीनियर टीम की राह पर चली. रविवार को दुबई के आईसीसी अकादमी मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप स्टेज का पांचवां मुकाबला खेला गया. भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया. भारतीय कप्तान ने जहां टॉस के दौरान पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया था, तो मैच जीतने के बाद भी दोनों देशों खिलाड़ी हैंडशेक करने नहीं आए. 

टॉस के दौरान आयुष म्हात्रे और पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस के दौरान एक-दूसरे की अनदेखी की. जीत के लिए 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में 150 रन पर सिमट गई. मैच खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए. भारतीय खिलाड़ियों ने अंपायरों से हाथ मिलाया और मैदान से चले गए.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई प्रोफाइल मैच से पहले, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने शानिवार को एक रिपोर्ट में दावा किया था कि क्रिकेट की सर्वोच्च निकाय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई से नो हैंडशेक पॉलिसी छोड़ने का आग्रह किया था. आईसीसी ने बीसीसीआई ने मांग की थी कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए. हालांकि, इस मामले पर आखिरी फैसला बीसीसीआई को लेना था और आईसीसी ने साफ किया था कि अगर भारतीय बोर्ड इसे जारी रखना चाहता है तो मैच रेफरी को पहले से इसकी जानकारी देनी होगी. 

बात अगर मैच की करें तो भारत ने ऑलराउंडर कनिष्क चौहान और तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत रविवार को अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 90 रन से करारी शिकस्त दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.1 ओवर में 240 रन का स्कोर खड़ा किया जिसमें आरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे (38) और चौहान (46) ने भी उपयोगी योगदान दिया. इसके बाद 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई और 41.2 ओवर में 150 रन पर ऑल आउट हो गई.

