IND vs PAK in 2026: इस साल कितनी बार होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? फ़ैन्स कर रहे बेताबी से इंतज़ार

India vs Pakistan in 2026: इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भारत के क्रिकेट फ़ैन्स को अब भारत और पाकिस्तान के मैच का रोमांच सबसे ज़्यादा लुभाता है. जो हालत दर्शकों की स्टेडियम या टीवी और ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म पर ऐशेज़ सीरीज़ के मैचों को लेकर होती है, भारत-पाकिस्तान के बीच को लेकर कहीं कम नहीं होती. टीवी और ऑनलाइन पर इन मैचों के नंबर इस बात की तस्दीक करते हैं.

भारत-पाकिस्तान मैचों में इनकी दिलचस्पी कई वजहों से इससे कहीं ज़्यादा होती है. पिछले साल भी फ़ैन्स टीवी से लेकर ऑनलाइन प्लैटफॉर्मस पर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दीवाने रहे. साल 2026 में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में टकराएंगी तो दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड, एसीसी और आईसीसी को रिवेन्यू का फ़ायदा तो होगा ही, फ़ैन्स इन मैचों का उतनी ही बेताबी से इंतज़ार करेंगे.

मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप: भारत VS पाकिस्तान, कितनी बार?

भारतीय फ़ैन्स 7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतज़ार इसलिए भी कर रहे हैं कि भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है और भारत ने ये टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तरह सबसे ज़्यादा 2 बार 2007 और 2024 में जीता है.

भारत इस टूर्नामेंट को तीसरी बार जीतकर अपना नाम विजेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखवा सकता है. इसके अलावा आज तक कोई भी टीम लगातार 2 बार इस टूर्नामेंट का ख़िताब अपने नाम नहीं कर पाई है. इसलिए लगातार दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतकर भारत एक नया रिकॉर्ड बना सकता है.

भारतीय फ़ैन्स और पाकिस्तान के भी क्रिकेटप्रेमी ख़ासकर दोनों मुल्कों के बीच टक्कर का भी अलग-अलग वजहों से इंतज़ार करते रहेंगे. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप (ग्रुप- A: भारत, पाकिस्तान, हॉलैंड, नामीबिया और अमेरिका)

भारत और पाकिस्तान की टक्कर वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन 15 फ़रवरी (रविवार) को होनी है. ये मैच 15 फरवरी, रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मुमकिन है कि भारत और पाकिस्तान की दो और टक्कर सुपर-8 और सेमीफ़ाइनल या फ़ाइनल में भी हो. लेकिन ये सभी टीमों के गणितीय आंकड़ों पर निर्भर करेगा. फ़िलहाल फ़ैन्स 15 फ़रवरी के भारत-पाकिस्तान मैच के लिए ज़रूर अभी से ही कमर कस सकते हैं.

महिला टी-20 वर्ल्ड कप: भारत VS पाकिस्तान, कितनी बार?

भारतीय महिला टीम की वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब फ़ैन्स की नज़र महिलाओं के भारत-पाकिस्तान मैच पर भी पहले से कहीं ज़्यादा नज़रें रहेंगी. पिछले वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को ग्रुप मैच में 88 रनों से शिकसस्त दी थी. 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान 12 टीमों के बीच 33 मैच खेले जाने हैं.

ग्रुप-A की 6 टीमों (ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ़्रीका, टीम X, टीम Y) में से दो टीमें आगे सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी. इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो बार टक्कर हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टीमों की टक्कर 14 जून को एजबैस्टन में होगी.

एशियाड 2026: भारत VS पाकिस्तान, कितनी बार?

इसी साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होनेवाले एशियन गेम्स भारत की में पुरुष और महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी. 2010, 2014 और 2022 के बाद क्रिकेट चौथी बार एशियाड का हिस्सा होगा. भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों का डिफेंडिंग चैंपियन है. एशियाड का क्रिकेट टूर्नामेंट लॉस एंजेल्स 2028 के ओलिंपिक्स का क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट साबित होगा. एशियाड 2026 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम एक-एक टक्कर की उम्मीद ज़रूर रहेगी.

