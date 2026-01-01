संभावनाओं का साल 2026 : नए साल से शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन

ICC T20 World Cup 2026: हर साल की तरह इस बार भी फैंस को क्रिकेट का भरपूर रोमांच देखने के लिए मिलेगा. बीता साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी दिलचस्प रहा और नया साल भी इस मामले में अहम है. साल 2026 के आगमन के साथ टी20 विश्व कप जैसे मेगा इवेंट का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है.

टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 8 मार्च तक खेला जाने वाला ये मेगा इवेंट टी20 विश्व कप का दसवां संस्करण है. यह विश्व कप ऐतिहासिक है और इसकी सफलता क्रिकेट के वैश्विक प्रसार में बड़ी भूमिका निभाएगी.

दरअसल, ऐसा पहली बार है जब टी20 विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. टी20 विश्व कप 2026 में 20 टीमों को मौका देना आईसीसी की क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने की रणनीति का हिस्सा है. मौजूदा समय में करीब 110 देशों में क्रिकेट खेला जाता है. इसमें 12 देश आईसीसी के पूर्ण सदस्य हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने की मान्यता मिली है. वहीं 98 एसोसिएट देश हैं.

इस बार विश्व कप में भारत, यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, और यूएई हिस्सा ले रही हैं. सभी 20 टीमों को 5-5 के ग्रुप में 4 ग्रुप में बांटा गया है. इटली पहली बार टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है.

टी20 क्रिकेट आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस खेल का सबसे छोटा प्रारूप है. टी20 तेजी से सर्वाधिक लोकप्रिय फॉर्मेट का दर्जा हासिल करता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार तेजी से हो रहा है. विश्व कप जैसे बड़े इवेंट का प्रसारण वैश्विक स्तर पर होता है. इससे खेल को बढ़ावा मिलता है.

अगर इस विश्व कप में हिस्सा ले रही छोटी टीमें उलटफेर करते हुए बड़ी टीमों को हराने में कामयाब रहती हैं, तो इससे अन्य छोटी टीमों और वहां की संस्थाओं के बीच क्रिकेट को लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी और क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा और रोमांचक होगी.

छोटी टीमों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में टी20 फॉर्मेट में विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में टीमों की संख्या बढ़ सकती है. यह स्थिति आईसीसी के लिए भी सुखद होगी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में एक क्रिकेट को फुटबॉल के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रही है.

ऐसे में नए साल का आगमन टी20 विश्व कप के साथ क्रिकेट के प्रसार में अपार संभावनाएं खोल सकता है. आगामी विश्व कप की सफलता न सिर्फ टी20, बल्कि क्रिकेट की लोकप्रियता के लिए भी अहम साबित होने जा रही है. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: विराट कोहली के निशाने पर कुमार संगाकारा का महारिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर रह जाएंगे आगे

यह भी पढ़ें: स्वैग से करेंगे 2026 के चैंपियंस का स्वागत, करोड़ों फ़ैन्स को जश्न मनाने के मिलेंगे मौक़े