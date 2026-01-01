T20 वर्ल्ड कप से पहले खतरनाक फॉर्म में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, BBL में 58 गेंदों में शतक ठोक मचाया तहलका

Mitchell Marsh 58 Ball Hundred in BBL: टी20 विश्व कप 2026 से पहले मिचेल मार्श खतरनाक फॉर्म में दिख रहे हैं. विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने को तैयार मिशेल मार्श ने बीबीएल में विस्फोटक शतक लगाते हुए अपनी टीम पर्थ स्कॉर्चर्स को होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ बड़ी जीत दिलायी है. मार्श ने मात्र 58 गेंदों पर 5 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली. होबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए मिचेल मार्श गेंदबाजों पर बेरहम दिखे.

मार्श के अलावा पर्थ के लिए आरोन हार्डी ने 43 गेंद पर 5 छक्के और 9 चौकों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए. मार्श और हार्डी के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 गेंद पर 164 रन की साझेदारी हुई. इस साझेदारी की बदौलत पर्थ स्कॉर्चर्स ने 3 विकेट पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

230 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी होबार्ट हरिकेन्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन पर सिमट गई और 40 रन से हार गई. होबार्ट के लिए टिम वॉर्ड ने 17 गेंद पर 27, निखील चौधरी ने 15 गेंद पर 31, और मैथ्यू वेड ने 14 गेंद पर 29 रन की पारी खेली. पर्थ के लिए एश्टन अगर ने शानदार गेंदबाजी की.

उन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए. जोएल पेरिस और आरोन हार्डी को 2-2 विकेट मिले. कूपर कोनोली और ब्रॉडी काउच को 1-1 विकेट मिला. मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

सीजन के पांचवें मैच में पर्थ की यह तीसरी जीत थी. 6 अंकों के साथ टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है. मेलबर्न स्टार्स पहले और होबार्ट हरिकेंस हार के बावजूद दूसरे स्थान पर है. एडिलेड स्ट्राइकर्स चौथे स्थान पर है.

वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान

टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिशेल मार्श की कप्तानी में 15 सदस्यीय प्रारंभिक ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी है. इंजरी से जूझ रहे टिम डेविड, जोश हेजलवुड और वनडे-टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान पैट कमिंस को भी टीम में जगह दी गई है. टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया टिम डेविड और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है. टिम डेविड बिग बैश लीग के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जबकि जोश हेजलवुड एड़ी की चोट से परेशान हैं.

पैट कमिंस भी पीठ की किसी भी समस्या से बचने के लिए क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं. इसके बावजूद इन तीनों को टीम में रखा गया है. चयनकर्ताओं का मानना है कि तीनों खिलाड़ी विश्व कप शुरू होने से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पाा.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ ODI Series: भारतीय स्क्वाड में तय है इन खिलाड़ियों की जगह, बड़ा सवाल- क्या बिना मौका दिए बाहर किए जाएंगे?

यह भी पढ़ें: IND vs NZ ODI Series: इस दिन से शुरू हो ही भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, कहां देख पाएंगे लाइव, ऐसा है शेड्यूल