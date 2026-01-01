IND vs NZ ODI Series: इस दिन से शुरू हो ही भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज, कहां देख पाएंगे लाइव, ऐसा है शेड्यूल

India vs New Zealand ODI Series Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए अभी तक भारतीय स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है. मोहम्मद शमी की वापसी की अटकलें, ऋषभ पंत को बाहर रखना, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम देना, ऐसे कई सवाल है, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सेलेक्टर्स 3 या 4 जनवरी को टीम का ऐलान कर सकते हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, वो एक बार फिर फॉर्म में दिखेंगे और ऐसे में फैंस को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. बता दें, वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी खेली जानी है. टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाएगी.

श्रेयस अय्यर से लेकर हार्दिक तक, कौन चूकेगा?

भारतीय स्क्वाड के ऐलान में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि चयनकर्ता श्रेयस अय्यर की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. अगर अय्यर फिट नहीं होते हैं तो उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना तय माना जा रहा है. इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या हार्दिक को इस सीरीज के लिए जगह मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक को आराम दिया जा सकता है. साथ ही बुमराह को भी.

क्या ईशान किशन, सफराज खान को मिलेगा मौका

सबसे बड़ा सवाल ऋषभ पंत को लेकर है. पंत बीते 18 महीनों से इस फॉर्मेट में नहीं खेले हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वह टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया. दावा किया जा रहा है कि ईशान किशन को मौका मिल सकता है. वहीं सरफराज खान, जिन्होंने जारी विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार शतक ठोका है, क्या उन्हें जगह मिलेगी, यह भी देखना मजेदार होगा.

कैसा है न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड

बात अगर वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड की करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों देशों के बीच अभी तक 120 वनडे खेले गए हैं और इसमें भारत ने 62 जीते हैं जबकि 52 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ है जबकि 7 का कोई नतीजा नहीं निकला है. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय दल की कोशिश इस रिकॉर्ड को बेहतर करने की होगी.

क्या है सीरीज का शेड्यूल

वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा से होगी, फिर काफिला राजकोट पहुंचेगा और अंतिम पड़ाव नागपुर होगा. दूसरा वनडे राजकोट में 14 जनवरी को होगा और आखिरी 18 जनवरी को इंदौर में. तीनों मैच डे-नाइट वनडे है. 1 बजे मैच का टॉस होगा और 1:30 बजे से मैच शुरू होगा.

11 जनवरी, पहला वनडे- वडोदरा-बीसीएस स्टेडियम

14 जनवरी, दूसरा वनडे-राजकोट-निरंजन शाह स्टेडियम

18 जनवरी, तीसरा वनडे-इंदौर-होल्कर स्टेडियम

कब और कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं. वनडे मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

ऐसा है दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत की संभावित स्क्वाड- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, नितीश रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर.

न्यूजीलैंड स्क्वाड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, फॉल्क्स, मिच हे, जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल राय, विल यंग.

