IND vs NZ: 'किसी के लिए भी नामुमकिन...' 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकने के बाद अभिषेक शर्मा ने युवारज के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दिया बड़ा बयान

Abhishek Sharma Statement: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए 10 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया को जीत दिलाई. भारत को जीत के लिए 154 का लक्ष्य मिला था और 10 ओवर खत्म होने पर टीम इंडिया का स्कोर 155 था. भारत ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. भारत की यह घरेलू सरजमीं पर गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा और वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. अभिषेक युवराज का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. वहीं मैच के बाद जब उनसे इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 20 गेंदों में 7 चौके और पांच छक्कों के दम पर अभिषेक ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 340 का रहा. भारत की जीत के बाद जब प्रसारण कर्ता ने उनसे पारी को लेकर सवाल किया तो अभिषेक ने कहा कि टीम उनसे यही चाहती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

पोस्ट मैच में 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकने पर अभिषेक ने कहा,"मेरी टीम मुझसे यही चाहती है और मैं बस हर बार इसे निभाना चाहता हूं. लेकिन ज़ाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, पर मुझे लगता है कि यह मानसिक तैयारी और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी निर्भर करता है." अभिषेक ने युवराज की 12 गेंदों में फिफ्टी पर कहा,"यह किसी के लिए भी नामुमकिन से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी, आप नहीं जानते. कोई भी बल्लेबाज़ ऐसा कर सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में सभी बल्लेबाज़ों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी मज़ा आने वाला है."

अभिषेक ने एक बार फिर पारी की शुरुआत छक्के के साथ ही और इस पर उन्होंने कहा,"मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पहली ही गेंद पर छक्का मारना चाहता हूं. यह बस वो सहज प्रवृत्ति है जो मुझे विकेटों के बीच मिलती है. मैं गेंदबाज़ के बारे में सोचता हूं कि क्या वो मेरी पहली गेंद पर आउट होना चाहता है, फिर वो मुझे क्या फेंक सकता है, ये सब हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं और मैं बस उस गेंद पर खेलना चाहता हूं."

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को हर पारी में आगे बढ़कर लेग साइड पर जाकर जगह बनाते हुए ऑफ साइड में शॉर्ट खेलते देखा गया है. इस पर उन्होंने कहा,"अगर आप इसे देखें, तो यह सब फील्डिंग की स्थिति के बारे में है क्योंकि मैं कभी भी लेग साइड की ओर तब तक कदम नहीं बढ़ाता जब तक मुझे फील्डिंग करने का मौका न मिले... लेग साइड तो है ही, क्योंकि अगर मुझे अपने लिए जगह मिल जाती है, तो मेरे पास ऑफ साइड का पूरा मैदान होता है. इसलिए, यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है. मैं बस फील्डिंग के साथ खेलना चाहता हूं."

यह भी पढ़ें: गंभीर का 'प्लान 48 मिनट' सुपर हिट, बस 2 प्रचंड प्रहार, न्यूजीलैंड तार-तार, टीमों में दहशत

यह भी पढ़ें: 'गुरु' युवराज सिंह के बाद यह कारनामा करके भारतीय क्रिकेट में अमर हो गए अभिषेक शर्मा