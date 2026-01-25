IND vs NZ 3rd T20I: गंभीर का 'प्लान 48 मिनट' सुपर हिट, बस 2 प्रचंड प्रहार, न्यूजीलैंड तार-तार, टीमों में दहशत

India vs New Zealand: अब जबकि अगले महीने शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले भारत के पास यहां से सिर्फ 2 मैच बचे हैं, तो गौतम गंभीर का पूरा जोर 'सुपर प्लान' पर जाकर टिक गया है. और इस प्लान को टीम इंडिया ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ (Ind vs Nz 3rd T20I) तीसरे मैच में सुपर से ऊपर जीत में मुहर लगा दी. अब यहां से लेकर पूरे टी20 विश्व कप में टीम इंडिया इसी '48 मिनट के फॉर्मूले' पर काम करेगी. न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के लक्ष्य को भारत ने अभिषेक के तूफान (नाबाद 68 रन, 20 गेंद, 7 चौके, 5 छक्के) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 57 रन, 26 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के) ने मानों न्यूजीलैंड और मैच का मजाक बना दिया. इन दोनों ने ऐसी मार लगाई कि यह मुकाबला दस ओवर और 8 विकेट बाकी रहते खत्म हो गया. और अगर ऐसा हुआ, तो इसके पीछे जिम्मेदार रहा गंभीर का प्लान 48 मिनट!

गंभीर का प्लान 48 मिनट सुपर हिट!

विश्व कप की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में अब गंभीर ने टीमों को रौंदने के लिए लिए 'प्लान 48 मिनट' बनाया है. इसे गुवाहाटी में टीम इंडिया में भारतीय टीम ने इतने मारक अंदाज में अंजाम दिया कि इस प्लान की गूंज से विश्व कप में भाग लेने वाली टीमें अबी से दहल उठी हैं. और प्लान के तहत भारतीय प्रबंधन ने इसे प्लान को 24-24 मिनट के दो हिस्सों में बांटा. और इस प्लान पर जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने मुहर लगाई, उससे कोच गंभीर को यह भरोसा मिल गया है कि वह टी20 विश्व कप में प्लान 48 मिनट को बरकरार रखते हुए विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं.

प्लान का शानदार आगाज...फिर सुपर-डुपर अंजाम!

टॉस जीतने के बाद प्लान के शुरुआती 24 मिनट पर बॉलरों ने बखूभी मुहर लगाई. इन 24 मिनट के भीतर फेंके गई पावर-प्ले की 36 गेंदों के भीतर भारत ने सिर्फ 36 रन के भीतर कीवी बल्लेबाजों की सांसे उखाड़ दीं. इस प्लान ने न्यूजीलैंड पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी बैटिंग पारी खत्म होने तक दर्द से कराहती रही. प्लान का पहला हिस्सा और पहल प्रचंड प्रहार काम कर चुका था! कीवी टॉप ऑर्डर हिला, तो न्यूजीलैंड जरूरी स्कोर से मीलों पीछे रह गया. अब प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम देने की जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों पर थी. और अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने 24 मिनट के भीतर फेंके जाने वालीं छह ओवर की 36 गेंदों पर कत्ल-ए-आम मचा दिया. और दोनों पावर-प्ले के 48 मिनट रूपी बम ने न्यूजीलैंड को उजाड़ दिया. जब भारत के प्लान मिनट 48 का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ, तो इन 36 गेंदों पर भारत ने 2 विकेट खोकर 94 रन बना डाले. जी हां, ऐसा कत्ल-ए-आम कि विश्व कप में भाग लेने जा रहीं टीमों के बॉलरों के गले सूख गए. ये बॉलर टीवी और मोबाइल पर मैच देखकर थूक निगल रहे थे. गंभीर का प्लान 48 मिनट काम कर चुका था. न्यूजीलैंड जलकर खाक हो चुका था!