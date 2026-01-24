विज्ञापन

भारत की एक फिल्म पाकिस्तान में मचा रही धूम

इस महीने की शुरुआत में हक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, तब से यह चर्चा में आ गई है. फिल्म देश में ही नहीं दुनिया भर में चर्चा में आ गई है. 

हक को विदेशों में भी अपार सफलता
नई दिल्ली:

इस महीने की शुरुआत में हक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, तब से यह चर्चा में आ गई है. 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो मामले से प्रेरित यह कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. जिसमें यामी गौतम ने शाजिया का किरदार प्ले किया है. फिल्म मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर बात करती है, जो अपने पति के साथ एक कठिन कानूनी और भावनात्मक लड़ाई में फंसी हुई है. फिल्म देश में ही नहीं दुनिया भर में चर्चा में आ गई है. 

2 जनवरी, 2026 को अपनी OTT रिलीज के हफ्तों बाद हक पाकिस्तान और नाइजीरिया में चर्चा का विषय बन गई है. ये दो ऐसे देश हैं, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत अलग है, लेकिन धर्म, कानून, विवाह और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बातचीत आश्चर्यजनक रूप से समान है.

फिल्म ने देश के लोगों को झकझोरा
सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित, हक नेटफ्लिक्स इंडिया पर विश्व स्तर पर पहुंच गई. अकेले अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म को 4.5 मिलियन व्यूज मिले. इसने बड़े बजट और लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों के मुकाबले अपनी स्थिति बनाए रखी.

इंडस्ट्री के लोगों ने सराहा
आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, करण जौहर और फराह खान सहित इंडस्ट्री की हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से फिल्म की तारीफ की. गौतम ने दर्शकों की प्रतिक्रिया को "जबरदस्त" बताया, जबकि वर्मा ने फिल्म रिलीज होने के बाद लगातार मैसेज मिलने की बात कही, जिनमें से कई विदेशों से थे. 

पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगी फिल्म 
भारत में सफलता के कुछ ही दिनों के भीतर हक नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर ट्रेंड करने लगी, जहां यह जल्द ही प्लेटफॉर्म के चार्ट में टॉप पर पहुंच गई. पाकिस्तानी अभिनेताओं, वकीलों, इन्फ्लुएंसर्स और दर्शकों सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी राय दी.  सिर्फ परफॉर्मेंस की तारीफ ही नहीं,  बल्कि फिल्म में इस्लामी कानून, तलाक और महिलाओं के अधिकारों को जिस तरह से दिखाया गया था, उस पर लोगों को हैरानी थी.

पाकिस्तानी अभिनेत्री, लेखिका और निर्माता फाजिला काजी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "इस फिल्म की भावनात्मक गहराई बहुत प्रेरणादायक है. यह मुझे रुला गई. यामी गौतम... आप शानदार थीं." एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर और वकील मरियम नूर ने 'हक' की तुलना पाकिस्तान के टेलीविजन ड्रामा से की. उन्होंने लिखा, "हक भारतीय हिंदुओं ने बनाया है, फिर भी यह कुरान, परिवार सिस्टम और तलाक को हमारे अपने ड्रामा से ज्यादा सही तरीके से समझाता है. हमारी इंडस्ट्री अभी भी तलाक देने का गलत तरीका दिखाती है और दुख की बात है कि बहुत से लोग अभी भी इसे फॉलो करते हैं. उन्होंने यह सालों पहले सीख लिया था, हम अभी भी क्यों गुमराह कर रहे हैं? कपल्स के लिए जरूर देखने लायक."

बता दें कि हक शुरू से आखिर तक एक पावरफुल और दिलचस्प फिल्म है. यामी गौतम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और फिल्म की इमोशनल गहराई को पूरे यकीन के साथ निभाया है. इमरान हाशमी सॉलिड और असरदार हैं, जो कहानी को मजबूती और बैलेंस देते हैं. सपोर्टिंग कास्ट भी बेहद शानदार है.  स्क्रिप्ट टाइट है, डायरेक्शन कॉन्फिडेंट है और कहानी कहने का तरीका बेहद खूबसूरत है. 

नाइजीरिया में ये 3 भारतीय फिल्में कर रही हैं ट्रेंड

जहां पाकिस्तान में फिल्म को लेकर चर्चा है तो वहीं, नाइजीरिया का रिस्पॉन्स चौंकाने वाला है. रिलीज होने के तुरंत बाद हक नेटफ्लिक्स नाइजीरिया पर नंबर 1 पर पहुंच गई. ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइजीरिया का स्ट्रीमिंग मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसमें लोकल और इंटरनेशनल कंटेंट का मिक्स है. फिर भी  पिछले हफ़्ते ही नाइजीरिया के नेटफ्लिक्स टॉप 10 में तीन भारतीय फिल्में शामिल थीं.

नंबर 1: हक़
नंबर 3: अखंडा 2
नंबर 7: बाहुबली एपिक

नाइजीरिया में मुस्लिम आबादी का अनुमान 50 से 55 प्रतिशत है और वहां के दर्शकों ने हक के वैवाहिक न्याय, बच्चों के भरण-पोषण और पितृसत्तात्मक नियंत्रण के भावनात्मक असर जैसे विषयों से खुद को बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया. डायरेक्टर सुप्रण वर्मा ने बताया कि उन्हें दुनिया भर से फोन आए, जिसमें दर्शकों ने बताया कि फ़िल्म ने उन पर कितना गहरा असर डाला है.

X पर फिल्म देखने के बाद एक नाइजीरियाई फैन ने लिखा, "अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर हक देखा.  मैं सच में बहुत परेशान हूं. कई अफ्रीकी एशियाई समाजों में महिलाओं के प्रति नफरत सच में डरावनी है. सोचिए, अपने ही बच्चों के लिए भरण-पोषण पाने के लिए एक आदमी को कोर्ट ले जाना पड़ता है. अहंकार, नियंत्रण, यह बुराई बहुत भयानक है.  UK में रहने वाली एक और नाइजीरियाई महिला ने दूसरों से इसे देखने का आग्रह करते हुए पोस्ट किया, "नेटफ्लिक्स पर जाएं और हकं देखें."

  

