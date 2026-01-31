IND vs NZ 5Th T20I: सूर्यकुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, न रोहित कर सके, न कोहली, 21 साल के इतिहास में पहले बल्लेबाज

Suryakumar Yadav's big record: अगले महीने भारत-श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (suryakumar Yadav) एकदम खुश हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मेगा इवेंट से पहले वो तमाम ज्यादातर बातें मिल गईं, जिनकी जरूरत विश्व कप में है, तो सीरीज से पहले पिछले एक साल में करीब 12 के औसत पर सिमट गए यादव ने फिर से तूफानी तेवर हासिल करते अपनी खराब फॉर्म का सूखा खत्म कर दिया. इसी कड़ी में तिरुवनंतपुरम में पांचवें मुकाबले में सूर्यकुमार ने बल्ले से फिर से आग उगलते हुए 30 गेंदों पर 4 चौकों और 6 छक्कों से 63 रन बनाए. और पारी के साथ ही सूर्या ने टी20 इतिहास के करीब 21 सालों में वह कारनामा कर डाला, जो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका. न ही रोहित शर्मा और न ही विराट कोहली जैसा कोई दिग्ग्ज.

कौन मिटाएगा अब सूर्या का नाम?

इस पारी से पहले यादव को टी20 में तीन हजार रन पूरे करने के लिए 33 रन की जरूरत थी. और खेली तूफानी पारी से सूर्या यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए. यादव से पहले यह कारनामा भारत के लिए विराट और रोहित ने किया है, लेकिन जो सूर्या ने कर डाला, वह दोनों पूर्व दिग्गज (टी-20 में) भी नहीं कर सके. निश्चित तौर पर सूर्या की इस उपलब्धि को मिटा पाना किसी और बल्लेबाज के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा.

इतिहास के पहले बल्लेबाज बने सूर्यकुमार यादव

बात यह है कि सूर्यकुमार टी20 इतिहास में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उनसे पहले यह कारनामा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नाम पर था. जी हां, जब बात टी20 करियर में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने की आती है, तो सूर्यकुमार यादव ने दुनिया के बाकी बल्लेबाजों से सबसे कम गेंद खेलीं, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील हो गया. जानिए दुनिया में सबसे तेज हजार तीन हजार रन बनाने वाले शीर्ष 7 बल्लेबाज कौन हैं और ये खिलाड़ी किस नंबर पर हैं.

गेंद 3000 रन

1822 सूर्यकुमार यादव

1947 मोहम्मद वसीम

2068 जोस बटलर

2077 एरॉन फिंच

2113 डेविड वॉर्नर

2149 रोहित शर्मा

2169 विराट कोहली

