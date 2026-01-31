विज्ञापन
नई दिल्ली:

Gold-Silver Price Today Live Updates:  दुनिया भर के बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बीते 2 दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है. आज, 31 जनवरी को भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड-सिल्वर (Gold-Silver Prices Crash) के रेट घटे हैं . हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आज बंद है.  MCX में ट्रेडिंग शनिवार और रविवार को नहीं होती है. हालांकि, कल यानी 1 फरवरी को  MCX खुला रहेगा. लेकिन पिछले दो सेशन के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सोना-चांदी में आई हालिया तेजी के बाद अब तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है. आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या अभी सोना-चांदी और सस्ता होगा? 

रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने-चांदी के दाम बजट से पहले अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए हैं..इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस रविवार ,1 फरवरी को गोल्ड से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं? . ऐसे में सोने-चांदी की खरीद या निवेश से पहले जानिए क्या है ताजा अपडेट्स...

Gold, Silver Rate Today, 31 January 2026 LIVE UPDATES:

Gold Siver News Live : घर में कितना सोना रखा जा सकता है? जान लें वरना आ सकता है नोटिस

Gold Siver Price Live Update: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि घर में कितना सोना रख सकते हैं. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, आप घर में जितना चाहें उतना सोने के जेवर या गहने रख सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि आपके पास उसकी कमाई का सही जरिया या सबूत जैसे बिल या विरासत के दस्तावेज होना चाहिए.आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्ती से जुड़ी कुछ खास सीमाएं हैं जो आपको जान लेनी चाहिए.इन तय सीमाओं के भीतर रखे गए सोने को आयकर अधिकारी तब तक जब्त नहीं करेंगे, भले ही वह आपकी आय के रिकॉर्ड से मेल न खाता हो.

शादीशुदा महिलाएं: 500 ग्राम तक के सोने के गहने रखे जा सकती हैं.

कुंवारी महिलाएं: 250 ग्राम तक के सोने के गहने रखे जा सकती हैं.

पुरुष: 100 ग्राम तक के सोने के गहने रख सकते हैं.

यानी अगर आपके पास सोने का वैध स्रोत है, तो कोई डरने की बात नहीं है.

Gold Silver Price Live: क्या यही है खरीदारी का सही मौका? जानें सोने-चांदी का नया प्राइस रेंज

Gold Silver Price Today 31 January, 2026: सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते आई भारी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है,.जहां MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स में 9% और मार्च सिल्वर फ्यूचर्स में 25% तक टूट गया. इस गिरावट के बाद अब सबकी नजरें सोने की नई रेंज पर टिकी हैं

जानकारों का मानना है कि सोने के लिए ₹1,45,000 से ₹1,50,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन साबित हो सकता है, जहाँ से कीमतों में फिर से उछाल आने की उम्मीद है.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडस्ट्रियल डिमांड और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी को देखते हुए, जैसे ही चांदी ₹3.10 लाख के स्तर के आसपास आएगी, बाजार में एक बार फिर 'बड़ी लिवाली' शुरू हो जाएगी, जो इसे फिर से ₹3.50 लाख के पार ले जाने का दमखम रखती है.यह गिरावट निवेशकों के लिए केवल एक 'एंट्री गेट' है, क्योंकि भविष्य में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के संकेत अभी भी बरकरार हैं.

Gold Price Today Live: बजट से पहले सोना 40,000 रुपये सस्ता!

Gold Silver Price Crash: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  बजट 2026 पेश करने वाली है. बजट से ठीक पहले सर्राफा बाजार में हलचल तेज हो गई है. पिछले एक साल में निवेशकों को मालामाल करने के बाद, शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखा गया. 

Silver Price Crash Live Updates: प्रॉफिट बुकिंग के चलते चांदी में 31% का जोरदार क्रैश

Silver Crash News : चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को दशकों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX सिल्वर अपने $121.755 प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई से 35% तक नीचे गिर गई है. भारी मुनाफावसूली (Profit-booking) के चलते ग्लोबल लेवल पर चांदी की कीमतों में 31% का जोरदार क्रैश देखा गया. 

Gold Price Today Live Updates: क्या बजट में वित्त मंत्री गोल्ड इनवेस्टर्स के लिए खोलेंगी पिटारा?

Budget 2026 Expectations: सवाल यह है कि इस रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री गोल्ड इनवेस्टर्स के लिए क्या पिटारा खोलेंगी? भारतीय परिवारों के लिए यह बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में घर-घर में सोना रखने की परंपरा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों खासकर महिलाओं के पास करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कुल वैल्यू $6 ट्रिलियन करीब ₹500 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है. यह आंकड़ा भारत की कुल जीडीपी (GDP) से भी बड़ा है. ऐसे में बजट में अगर सोने पर कस्टम ड्यूटी घटती है या ITR में सोने का खुलासा करने का कोई नया नियम आता है, तो इसका असर देश के करोड़ों परिवारों और उनकी बचत पर सीधा पड़ेगा.

Gold Price Today Live: दिल्ली में सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव

Gold Rate Today In Delhi 31 January, 2026:देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 30 जनवरी 2026 को दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,65,270 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के ₹1,73,200 के मुकाबले काफी कम है. अगर हम प्रति ग्राम के हिसाब से देखें, तो दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹16,934 पर बिक रहा है. वहीं, गहने बनवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹15,524 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹12,704 प्रति ग्राम चल रहा है. निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद अब कीमतों में नरमी आनी शुरू हुई है.

Gold Silver Price Crash Live: पिछले बजट से अबतक सोना 100%, चांदी 250% से ज्यादा महंगा

Gold Silver Price Today Live Updates: सोने और चांदी की कीमतों में हालिया 'क्रैश' के बावजूद अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि निवेशकों की चांदी ही चांदी रही है. बजट 2025 यानी 1 फरवरी 2025 के दिन दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹84,000 प्रति 10 ग्राम था, जो आज ₹1.67 लाख के पार जा चुका है.यानी पिछले एक साल में सोने की कीमत 100% तक बढ़ गई है.

चांदी ने तो और भी कमाल कर दिया है. पिछले बजट पर जो चांदी ₹99,600 प्रति किलो थी, वह इस साल ₹3.47 लाख के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई, जो 250% से ज्यादा का रिटर्न है.

Gold Silver Price Crash Live: सोना-चांदी पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर बना सकता है नया ऑल टाइम हाई

Gold Silver Price Toady Live Updates: सोने-चांदी की कीमतों को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही बजट और ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता कम होगी, निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर लौटेंगे, जिससे कीमतें एक बार फिर अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं.

Gold Price Today Live Updates: दिल्ली से लेकर मुंबई तक, जानें आज सोने का ताजा भाव

देश के प्रमुख शहरों में आज,31 जनवरी 2026 सोने के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं:


मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹16,920 प्रति ग्राम, 22 कैरेट की ₹15,510 और 18 कैरेट का भाव ₹12,690 चल रहा है.

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹16,934 प्रति ग्राम पर है, जबकि 22 कैरेट के लिए ₹15,524 और 18 कैरेट के लिए ₹12,704 खर्च करने होंगे.

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का रेट ₹16,920 प्रति ग्राम है, वहीं 22 कैरेट का दाम ₹15,510 और 18 कैरेट का भाव ₹12,690 दर्ज किया गया है.

बेंगलुरु में सोने की कीमतें मुंबई के समान ही हैं, जहां 24 कैरेट ₹16,920, 22 कैरेट ₹15,510 और 18 कैरेट ₹12,690 प्रति ग्राम पर बिक रहा है.

चेन्नई में सोना अन्य शहरों के मुकाबले महंगा है, यहां 24 कैरेट का भाव ₹17,673 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट ₹16,200 और 18 कैरेट ₹13,254 के स्तर पर है.

Gold Silver Price Crash Live: सोना-चांदी की कीमतों में फिर दिख सकती है तेजी या आएगी गिरावट?

Gold Silver Rate Today Live: बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने-चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट केवल एक हल्का झटका' है.यह किसी लॉन्ग टर्म क्रैश की शुरुआत नहीं है. इसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी से कीमतों में तेजी आएगी.

Gold Price Today Live: क्या सस्ता होने के बाद फिर बढ़ेगा सोने का भाव?

Gold Price Crash News Live:भारतीय बाजार में (MCX) पर 24 कैरेट सोने का भाव  गिरकर ₹1.67 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया, जबकि चांदी ₹3.47 लाख प्रति किलोग्राम हो गई. शुक्रवार को कीमतों में  अचानक गिरावट देखने को मिला.लेकिन बाजार के जनाकारों का मानना है कि यह केवल करेक्शन है. जानकारों के अनुसार, इस गिरावट के बावजूद सोने-चांदी में वापसी की पूरी संभावना है और आने वाले समय में कीमतें फिर से मजबूती पकड़ सकती हैं.

Gold Price Crash Live: क्या बजट में गोल्ड को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान?

Gold-Silver Price Live Updates: बजट 2026 और सोने के शौकीनों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस रविवार ,1 फरवरी को गोल्ड से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं? पिछले बजट के बाद से सोने की कीमतों में आई भारी तेजी ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है. बाजार में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि क्या इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में सोने का खुलासा करने के लिए कोई नया नियम आएगा, या फिर घर में सोना रखने की कानूनी सीमा को लेकर कोई बदलाव होगा. 

इसके अलावा, सोने पर टैक्स स्ट्रक्चर और जीएसटी (GST) को लेकर भी कुछ नए प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब और निवेश पर असर डालेंगें.

Gold-Silver Price Crash Live: ट्रंप का ये फैसला सोना-चांदी को ले डूबा, भरभरा कर गिरे दाम

Gold-Silver Price Live Updates: इनक्रेड मनी (InCred Money) के सीईओ विजय कुप्पा ने कहा अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वार्श को फेडरल रिजर्व का नया प्रमुख नामित किए जाने से निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल है. बाजार को डर है कि नए नेतृत्व में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा सकता है, जिससे जोखिम कम करने के लिए निवेशक अब सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं और सोने-चांदी की बिकवाली बढ़ गई है.

Gold-Silver Price Today Live: सोने और चांदी की कीमतों में कीमतों में हुई अंधाधुंध बढ़ोतरी के बाद इतनी जोरदार गिरावट

Gold-Silver Price Crash News Live: इनक्रेड मनी (InCred Money) के सीईओ विजय कुप्पा का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई यह तेज गिरावट वैश्विक स्तर पर हुई मुनाफावसूली (Profit Booking) का नतीजा है. उन्होंने बताया कि कीमतों में हुई अंधाधुंध बढ़ोतरी के कारण ऊपर के स्तर पर कोई सपोर्ट मूल्य तय नहीं था, जिसकी वजह से बाजार में यह गिरावट इतनी जोरदार रही. 

Gold-Silver Crash News Live: सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह

Gold-Silver Price Today Live:एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के एक्सपर्ट सौमिल गांधी के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली (Profit Booking) है. पिछले कई दिनों से चल रही रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद बड़े संस्थागत निवेशकों ने अपने सौदे बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया. 

इसके साथ ही, डॉलर की मजबूती और बाजार में जरूरत से ज्यादा खरीदारी (Overbought) होने की वजह से यह गिरावट और गहरी हो गई है.डॉलर में सुधार और निवेशकों की बिकवाली का यह असर आने वाले कुछ समय तक कीमतों पर दबाव बनाए रख सकता है.

Business News Live: Gold और Silver ETFs में भारी भारी गिरावट

Gold-Silver Price Crash Live: सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट का असर अब Gold और Silver ETFs पर भी साफ दिख रहा है. पिछले कई दिनों से रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे इन ईटीएफ (ETFs) में शुक्रवार को बड़ी बिकवाली दर्ज की गई. Gold ETFs में एक ही दिन में 9.06% की भारी गिरावट आई. वहीं Silver ETFs का हाल और भी बुरा रहा, जहां निवेशकों को 11.47% तक का घाटा झेलना पड़ा. हालांकि, पिछले एक साल का रिटर्न अभी भी शानदार बना हुआ है, लेकिन इस अचानक आए 'करेक्शन' ने उन निवेशकों को चौंका दिया है जो लगातार बढ़त की उम्मीद लगाए बैठे थे.

Gold Price Today Live: चेन्नई में सबसे महंगा सोना, जानें आज का भाव

Gold Price Today, 31 January 2026: चेन्नई में आज सोने की कीमतें सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं. यहां 24 कैरेट सोने का भाव ₹17,673 प्रति ग्राम तक पहुंच गया है. चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹16,200 प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट ₹13,254 प्रति ग्राम चल रहा है.

Gold Price Today Live: बेंगलुरु में सोने की कीमत

Gold Price Today in Bengaluru: बेंगलुरु में  24 कैरेट सोना ₹16,920 प्रति ग्राम  है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹15,510 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम ₹12,690 प्रति ग्राम है.

Gold Price Today Live: कोलकाता में क्या है सोने का दाम

कोलकाता में आज  24 कैरेट सोने का ताजा भाव ₹16,920 प्रति ग्राम है. अगर आप 22 कैरेट सोने की खरीदारी करते हैं, तो इसका रेट ₹15,510 है और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹12,690 प्रति ग्राम है.

Gold Rate in Delhi Today: दिल्ली में आज सोने का ताजा भाव

Today Gold Rate in Delhi: दिल्ली में सोने के दाम देश की राजधानी दिल्ली में सोना बाकी शहरों के मुकाबले मामूली सा महंगा है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹16,934 प्रति ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट के लिए आपको ₹15,524 और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,704 प्रति ग्राम खर्च करने होंगे.

Gold Price Live Today 31 January, 2026 : जानें आपके शहर में क्या है सोने का रेट

Gold Price Today 31 January, 2026: सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद अब अलग-अलग शहरों में भाव बदल गए हैं.  अगर आप आज सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देश के बड़े शहरों के ताजा रेट जरूर चेक कर लें

Gold-Silver Price Crash News Live: इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर क्रैश, मचा हड़कंप

Gold-Silver  Rate Crash Live: इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना $5,480 के हाई लेवल को छूने के बाद 11 फीसदी से ज्यादा टूट गया और अमेरिकी समय के अनुसार शाम को $4,763 प्रति औंस के करीब ट्रेड करता दिखा. वहीं चांदी में तो भारी क्रैश देखने को मिला. मार्च डिलीवरी वाली चांदी, जो कभी $118.34 के रिकॉर्ड स्तर पर थी, वह 31 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ $78.83 पर आ गई. कारोबार के दौरान चांदी ने $74.15 प्रति औंस का निचला स्तर भी छू लिया, जिससे ग्लोबल मार्केट बाजारों में हड़कंप मच गया है.

Silver Price Crash Live: चांदी का भाव एक ही दिन में 1 लाख रुपये से ज्यादा टूटा, आखिर क्या है वजह