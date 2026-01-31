Gold-Silver Price Today Live Updates: दुनिया भर के बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बीते 2 दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है. आज, 31 जनवरी को भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड-सिल्वर (Gold-Silver Prices Crash) के रेट घटे हैं . हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आज बंद है. MCX में ट्रेडिंग शनिवार और रविवार को नहीं होती है. हालांकि, कल यानी 1 फरवरी को MCX खुला रहेगा. लेकिन पिछले दो सेशन के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सोना-चांदी में आई हालिया तेजी के बाद अब तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है. आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या अभी सोना-चांदी और सस्ता होगा?

रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने-चांदी के दाम बजट से पहले अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए हैं..इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस रविवार ,1 फरवरी को गोल्ड से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं? . ऐसे में सोने-चांदी की खरीद या निवेश से पहले जानिए क्या है ताजा अपडेट्स...

Gold, Silver Rate Today, 31 January 2026 LIVE UPDATES: