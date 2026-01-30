विज्ञापन
Silver Price Today (30th Jan 2026) Live Updates: चांदी में बीते दो दिन से गिरावटा का दौर जारी है. 29 जनवरी की शाम से शुरू हुई ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिन जहां चांदी की कीमतें 65 हजार तक गिर गईं थी, वहीं 30 जनवरी के दिन भी दाम गिर रहे हैं.

आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या दुनिया भर में मचे भू-राजनीतिक तनाव का असर? क्या अब कीमतें और गिरेंगी या फिर से रिकवरी आएगी?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे पल-पल की अपडेट....MCX से लेकर सर्राफा बाजार तक के ताजा रेट्स, एक्सपर्ट्स की राय और आपके निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले देख लीजिए बाजार का यह ताजा हाल.

Gold, Silver Rate Today LIVE UPDATES: 

Jan 30, 2026 18:34 (IST)
MCX के बाद अब ETF के गिरे दाम

सिल्वर ईटीएफ में भी कुछ इसी तरह की गिरावट देखी गई. एक्सिस सिल्वर ईटीएफ 24 प्रतिशत तक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, कोटक सिल्वर ईटीएफ करीब 23-23 प्रतिशत तक फिसल गए. वहीं, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ में 22 प्रतिशत की कमजोरी देखी गई.

Jan 30, 2026 18:31 (IST)
MCX पर फिर दिखी बड़ी गिरावट

Jan 30, 2026 18:19 (IST)
चांदी में निवेश के लिए 3 गोल्डन रूल्स

  • एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय गिरावट आने पर किश्तों में खरीदारी करें.
  • चांदी को केवल कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 1-2 साल के नजरिए से देखें.
  • एक्सपर्ट्स की मानें तो 2026 के अंत तक चांदी फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकती है, लेकिन निवेश हमेशा अपनी वित्तीय क्षमता और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही करें.

Jan 30, 2026 17:58 (IST)
लगातार बदल रही चांदी की चाल

Jan 30, 2026 17:56 (IST)
SIP कर सकती है मदद

Silver Price LIVE Updates: चांदी में इस समय बड़ा करेक्शन देखा जा रहा है. ऐसे में निवेशकों को एसआईपी की सलाह दी जा रही है. हालांकि प्रॉफिट कम रहता है, पर रिस्क के मामले में सेफ रह सकते हैं. 

Jan 30, 2026 17:45 (IST)
चांदी में खरीदारी किस रेंज पर करें?

Silver Price LIVE Updates: एक्सपर्ट के अनुसार 2 लाख से 2.50 लाख की रेंज निवेशकों के लिए सेफ रह सकती है. हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए.

Jan 30, 2026 17:30 (IST)
आभूषणों के अलावा चांदी का इस्तेमाल

  • चांदी का उपयोग सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और सौर पैनल में किया जाता है
  • इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों की कोटिंग में भी किया जाता है, यहां तक कि दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है
  • सोने की तरह, यह अभी भी आभूषण और सिक्के बनाने के लिए एक लोकप्रिय है
  • यह प्रति ग्राम सोने से सस्ता है, जिससे यह छोटे निवेशकों के लिए भी अधिक उपयोगी है

Jan 30, 2026 17:25 (IST)
MCX पर कीमतों में हो रहा उतार-चढ़ाव

Jan 30, 2026 17:10 (IST)
निवेशकों को एक्सपर्ट की सलाह

Silver Price LIVE Updates: चांदी के दामों में ऊतार-चढ़ाव के बीच एक्सपर्ट ने ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहें. नए निवेश से पहले अभी कीमतों को स्टेबल होने दें. शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. 

Jan 30, 2026 17:01 (IST)
1 साल में कीमत में बदलाव

चांदी -  पिछले 1 साल में चांदी की कीमत 4 गुना हो गई है

सोना - पिछले 1 साल में सोने की कीमत दोगुनी हो गई है

इस तुलना के अनुसार, चांदी की कीमतें सोने की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ीं हैं.

Jan 30, 2026 16:57 (IST)
चांदी में गिरावट की 5 बड़ी वजह

  • रिकॉर्ड हाई के बाद मुनाफावसूली ने पलटा ट्रेंड
  • लॉन्ग अनवाइंडिंग से बढ़ा दबाव
  • ग्लोबल संकेत कमजोर
  • मार्जिन कॉल और स्टॉप लॉस ट्रिगर
  • तकनीकी स्तर टूटते ही आई स्लाइड

Jan 30, 2026 16:52 (IST)
ग्राफ में दिखा सुधार

MCX के ग्राफ पर अगर नजर डालें तो ग्राफ ऊपर की तरफ आता दिखाई दे रहा है. इससे संकेत मिलते हैं कि करेक्शन के बाद चांदी की कीमतें फिर बढ़ने की ओर अग्रसर हैं.

Jan 30, 2026 16:46 (IST)
रिकवरी मोड में कीमतें

गिरावट के बाद अब कुछ रिकवरी मोड में कीमतें आ रही हैं. MCX पर अभी 3,58,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चांदी ट्रेड कर रही है.

Jan 30, 2026 16:36 (IST)
गोल्ड-सिल्वर रेश्यो

बड़ी गिरावट के बाद चांदी अब भी सोने के मुकाबले सस्ती मानी जा रही है, जिससे इसमें बड़ी उछाल की गुंजाइश है.

Jan 30, 2026 16:31 (IST)
Silver Price Today: 2015 में महज ₹33,000 थी चांदी, देखें 11 सालों में कितनी बदली कीमत

साल 2015 में चांदी जिस भाव पर बिक रही थी, आज उसकी कीमत वहां से कई गुना ऊपर जा चुकी है. इस प्राइस चार्ट के मुताबिक, चांदी ने न केवल अपनी चमक बरकरार रखी है, बल्कि निवेशकों को उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है.

Jan 30, 2026 16:29 (IST)
गिरावट की क्या है बड़ी वजह?

चांदी की कीमतों में जो तेज गिरावट देखी गई है, सिटी बैंक उसे केवल एक मामूली सुधार मान रहा है. ब्रोकरेज का मानना है कि यह गिरावट उन लोगों के लिए खरीदारी का शानदार मौका है जो पिछली रैली में चूक गए थे.

Jan 30, 2026 16:24 (IST)
स्टेरॉयड वाला सोना बनी चांदी!

Citi के एनालिस्ट्स ने चांदी की तुलना स्टेरॉयड वाले सोने से की है. इसका मतलब है कि जब सोना चलता है, तो चांदी उससे दोगुनी रफ्तार से भागती है. रिपोर्ट के मुताबिक, चांदी अब किसी सुपर-एसेट की तरह रिएक्ट कर रही है।

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

Silver Price Live Updates, Why Silver Is Falling Today, Why Silver Is Falling, Silver News Today, Silver Rate Mcx
