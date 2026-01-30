Silver Price Today (30th Jan 2026) Live Updates: चांदी में बीते दो दिन से गिरावटा का दौर जारी है. 29 जनवरी की शाम से शुरू हुई ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिन जहां चांदी की कीमतें 65 हजार तक गिर गईं थी, वहीं 30 जनवरी के दिन भी दाम गिर रहे हैं.

आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या दुनिया भर में मचे भू-राजनीतिक तनाव का असर? क्या अब कीमतें और गिरेंगी या फिर से रिकवरी आएगी?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे पल-पल की अपडेट....MCX से लेकर सर्राफा बाजार तक के ताजा रेट्स, एक्सपर्ट्स की राय और आपके निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले देख लीजिए बाजार का यह ताजा हाल.

Gold, Silver Rate Today LIVE UPDATES: