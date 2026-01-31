देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है. दिल्ली‑यूपी बॉर्डर से महज कुछ कदमों की दूरी पर दोस्तों ने ही अपने दो दोस्तों को चाकू से गोदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. घटना गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के प्रगति विहार इलाके की है, जहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने दो युवकों की जान ले ली. मृतकों की पहचान सत्यम और श्रीपाल के रूप में हुई है. दोनों की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, पांच दोस्त एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे. सभी आपस में पुराने दोस्त थे और पहले कभी इनके बीच किसी तरह की रंजिश या विवाद की जानकारी नहीं मिली है. हालांकि शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

सत्‍यम और श्रीपाल की चाकू मारकर हत्‍या

विवाद इतना बढ़ गया कि तीन दोस्तों ने मिलकर सत्यम और श्रीपाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए.

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. पुलिस ने बताया कि इस मामले में सचिन, राजन और एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

डबल मर्डर ने खड़े किए कई सवाल

इस घटना ने एक बार फिर अवैध शराबखोरी और लापरवाह पुलिस निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय‑समय पर शराब पीने वालों पर सख्ती और चेकिंग की गई होती, तो शायद इस तरह की दिल दहला देने वाली वारदात को रोका जा सकता था.

