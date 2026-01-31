Entertainment Top 5: 500 करोड़ से कितनी दूर बॉर्डर 2, प्रीति जिंटा के लिए सेलिना का बर्थडे पोस्ट, सनी देओल की फिल्म से कितनी आगे मर्दानी 

Entertainment Top 5: बॉर्डर 2 ने दुनियाभर में 350 करोड़ की कमाई कर ली है. अब फिल्म का अगला टारगेट 500 करोड़ है. वहीं प्रीति जिंटा अपना 51वां बर्थडे मना रही हैं और कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. इसी के साथ रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का सामना बॉर्डर 2, धुरंधर जैसी फिल्मों से हो रहा है और इस वजह से फिल्म के कलेक्शन पर भी असर पड़ रहा है. इतना ही नहीं, धुरंधर के गाने Fa9la ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है और बात करें संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद केस की तो उनकी मां रानी कपूर ने बहू प्रिया कपूर को समन भेजा है. क्या है आज की एंटरटेनमेंट टॉप 5 न्यूज, आइए डालते हैं एक नजर.

500 करोड़ की तरफ बॉर्डर 2 I Border 2 500 Crore Worldwide

सनी देओल का ढाई किलो का हाथ बॉक्स ऑफिस से जल्दी हटने वाला नहीं है क्योंकि फिल्म बॉर्डर 2 ने 8 दिनों में भारत में 250 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 350 करोड़ तक पहुंच गया है. लेकिन अब दूसरे वीकेंड पर यह आंकड़ा 500 करोड़ की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि नौवें दिन की एडवांस बुकिंग कह रही है, जिसमें केवल दो घंटे में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है. फिलहाल 500 करोड़ करने में सनी देओल की फिल्म अभी 150 करोड़ की दूरी पर है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रीती जिंटा के लिए सेलिना का पोस्ट I Celina Jaitly Post For Preity Zinta

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली तलाक और बच्चों से दूरी का गम झेल रही हैं. इतने गम और दुख के बीच भी वे अपने दोस्तों को बधाई देने और उनके साथ खुशियां बांटने का मौका नहीं छोड़ती हैं. अब उन्होंने अपनी करीबी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को जन्मदिन की बधाई दी है और एक किस्सा भी शेयर किया, जिसे वे आज तक नहीं भूल पाई हैं. सेलिना जेटली ने प्रीति जिंटा को फौजी की बहादुर बेटी बताया और पोस्टर के जरिए साल 2006 की उस घटना को याद किया, जब बिना किसी भेदभाव के उन्होंने विदेशी धरती पर उनकी मदद की थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन I Mardaani 3 Box Office Collection 30 January

30 जनवरी को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ की ओपनिंग निराशाजनक रही. रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आइए देखते हैं कि इसकी रिलीज का बॉर्डर 2 के कलेक्शन पर, साथ ही मायासभा, धुरंधर, गांधी टॉक्स और वलथु वशथे कल्लन जैसी अन्य फिल्मों के कलेक्शन पर क्या असर पड़ा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धुरंधर का Fa9la गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज I Fa9la Guinness World Records

धुरंधर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. 56 दिनों तक रणवीर सिंह की फिल्म ने 1300 करोड़ पार की कमाई करके रिकॉर्ड बनाने के बाद अब ओटीटी पर फैंस का एंटरटेनमेंट कर रही है. लेकिन अब फैंस के लिए एक और खुशखबरी है. दरअसल, बहरीन के रैपर फ़्लिपेराची ने ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है, क्योंकि उनका गाना फासला (Fa9la), जो रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में है. उसने सबसे ज्यादा बिलबोर्ड के साथ अरबिया चार्ट्स में टॉप किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रिया कपूर को संजय कपूर की मां ने भेजा समन I Rani Kapur Summon Priya Kapur

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया. उनकी मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम पर बने फैमिली ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इसे धोखाधड़ी से बनाया गया था और उनकी संपत्ति को अवैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. न्यूज़ एजेंसी ANI की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने बुधवार को रानी कपूर द्वारा दायर सिविल सूट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें