T20 World Cup 2026: विश्व कप से पहले सूर्यकुमार का बड़ा बयान, टीमों को दे दी वॉर्निंग, बड़ा ऐलान, सैमसन को लेकर सब कह दिया

Suryakumar Yadav on Sanju Samson, T20 World Cup: अगले महीने भारत-श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले टीम सूर्यकुमार का मेगा इवेंट की तैयारी का ड्रेस रिहर्सल ( बड़ी प्रतियोगिता का अंतिम अभ्यास) न्यूजीलैंड के खिलाफ (Ind vs Nz 5th T20I) आखिरी और पांचवें टी20 मुकाबले के साथ खत्म होगा, लेकिन मैच खत्म होने से पहले ही कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने टॉस के समय मेगा इवेंट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. हालांकि, कप्तान की घोषणा के बावजूद विश्व कप से पहले मंडरा रहे 5 गंभीर सवाल अभी भी भारतीय प्रबंधन के सिर पर मंडरा रहे हैं.

सूर्या ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के फैसले लेते हुए कहा कि हम आज स्कोर का बचाव करेंगे. XI में हमने तीन बदलाव किए हैं. अक्षर और इशान के साथ ही एक और खिलाड़ी (नाम नहीं लिया) की वापसी हुई है. संजू भी खेलने जा रहे हैं (हंसते हुए)

वहीं, भारतीय कप्तान ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा, 'इस समय तिलक वर्मा अभ्यास मैचों में हिस्सा ले रहे हैं. वह हमारे लिए अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. उनकी वापसी के बाद टीम और मजबूत हो जाएगी. लेकिन हम वास्तव में उनका इंतजार कर रहे हैं.' सूर्या ने टी20 विश्व कप की ओर संकेत दे हुए कहा, 'हमने सारे डिपार्टमेंट कवर कर लिए हैं. फिर चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग.' सूर्यकुमार यादव भले ही कह रहे हों, लोकिन सच यही है कि भारत को अभी भी विश्व कप से पहले कई बॉक्स टिक करने हैं. वैसे बड़ा सवाल यहीं पैदा होता है.

क्या सैमसन की हो गई XI से छुट्टी?

सूर्यकुमार यादव के बयान को अगर संकेत माना जाए. और वह कह रहे हैं कि हमने सभी डिपार्टमेंट कवर कर लिए हैं, तो क्या प्रबंधन ने सैमसन की विफलता को कवर कर लिया है? क्या आखिरी और पांचवें टी20 मुकाबले में 6 रन बनाने वाले संजू का पत्ता साफ हो गया है? क्या फ्लॉप सैमसन की जगह विश्व कप की फाइनल XI में ईशान उनका कवर बन गए हैं? निश्चित रूप से कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान से तो यही साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं. खासकर इस ब्रेकिंग के साथ कि तिलक वर्मा प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं. अर्थ तो यही निकल रहा है कि ईशान सैमसन की जगह लेंगे और तिलक वर्मा फिर से पुराना नंबर-3 थाम लेंगे!