12 फरवरी को होना था NCP का मर्जर, 17 जनवरी को हुई थी शरद-अजित की मुलाकात, बैठक का EXCLUSIVE VIDEO

अजित पवार और शरद पवार के बीच एनसीपी के दोनों धड़ों के मर्जर की प्लानिंग चल रही थी. दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात की तस्वीर एनडीटीवी के पास है. इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे और अमोल कोल्हे मौजूद दिख रहे हैं. सूत्रों ने बताया था कि 17 जनवरी को हुई इस बैठक में फैसला किया गया था कि दोनों दलों का 12 फरवरी को मर्जर का ऐलान होगा. इस बीच शरद पवार का बयान सामने आया है कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद पर शपथग्रहण को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है. उन्हें अंधेरे में रखा गया.

17 जनवरी का है वीडियो

गौरतलब है कि अजित पवार का बारामती जाने के क्रम में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. इसके बाद पार्टी के मर्जर की खबरों पर कोई भी दल कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है. 17 जनवरी के इस वीडियो में चाचा शरद पवार और अजित पवार के बीच बातचीत चल रही है. दोनों के बीच काफी अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है. अजित पवार इस बैठक में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं. बीच वाली कु्र्सी पर शरद पवार बैठे हैं.

आज 2 बजे NCP (अजित) की बैठक

आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात के बाद पत्रकारों को बताया कि शनिवार को नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. सुनेत्रा पवार द्वारा नई जिम्मेदारी स्वीकार करने की सहमति के बाद एनसीपी ने विधानसभा की बैठक 31 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया है. वह वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं.

सुनेत्रा भी आएंगी

सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ शनिवार तड़के बारामती से मुंबई के लिए रवाना होंगी ताकि विधानसभा पार्टी की बैठक में शामिल हो सकें. उनके औपचारिक चुनाव के बाद, राज्य एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक औपचारिक पत्र भेजकर उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने का आग्रह करेंगे. तटकरे ने राज्य विधानसभा के 40 और राज्य विधान परिषद के 9 विधायकों सहित सभी पार्टी विधायकों को पत्र लिखकर शनिवार को विधान भवन में होने वाली विधानसभा पार्टी की बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है.