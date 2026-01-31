विज्ञापन
T20 World Cup 2026: कौन लगाएगा सबसे ज्यादा छक्के, किसके खाते में आएंगे सर्वाधिक विकेट? पठान ने की भविष्यवाणी

इरफान पठान ने उन दो खिलाड़ियों का नाम बताया है जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं.

T20 World Cup 2026: कौन लगाएगा सबसे ज्यादा छक्के, किसके खाते में आएंगे सर्वाधिक विकेट? पठान ने की भविष्यवाणी
Irfan Pathan
  • आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सात फरवरी से आठ मार्च तक आयोजित होगा और इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है
  • पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा को चुना
  • इरफान पठान ने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में वरुण चक्रवर्ती का नाम दिया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. फाइनल मुकाबला आठ मार्च को खेला जाएगा. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कुछ सवालों के जवाब देते हुए हर किसी को चौंका दिया है. क्रिकइन्फोहिंदी पर जब उनसे पुछा गया कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन कौन सा खिलाड़ी बनाएगा? तो उन्होंने अभिषेक शर्मा का नाम लिया. इसके बाद जब उनसे पुछा गया कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा? तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का नाम बताया. यही नहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा छक्के जड़ेगा? इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने अभिषेक शर्मा का ही नाम लिया.

आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज हैं अभिषेक शर्मा 

अभिषेक शर्मा का बल्ला हाल के वर्षों में जमकर चला है. ऐसे में इरफान पठान का ये कहना कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह सर्वोच्च स्कोरर और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं, तो गलत नहीं है. वह जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं. यही वजह है कि मौजूदा समय में वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में 929 रेटिंग अंकों के साथ पहले पायदान पर भी काबिज हैं. 

गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती का पहले पायदान पर है कब्जा 

आईसीसी टी20 रैंकिंग की बल्लेबाजी में जहां अभिषेक शर्मा पहले पायदान पर काबिज हैं. वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती का दबदबा है. वह 787 रेटिंग अंकों के साथ पहले पायदान पर स्थित हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

