धुरंधर के Fa9la की हर तरफ है धूम, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

धुरंधर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. 56 दिनों तक रणवीर सिंह की फिल्म ने 1300 करोड़ पार की कमाई करके रिकॉर्ड बनाने के बाद अब ओटीटी पर फैंस का एंटरटेनमेंट कर रही है. लेकिन अब फैंस के लिए एक और खुशखबरी है. दरअसल, बहरीन के रैपर फ़्लिपेराची ने ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है, क्योंकि उनका गाना फासला (Fa9la), जो रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में है. उसने सबसे ज्यादा बिलबोर्ड के साथ अरबिया चार्ट्स में टॉप किया है.

Fa9la ने किया सबसे ज्यादा बिलबोर्ड के साथ अरबिया चार्ट्स में टॉप

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फासला (Fa9la) गाना अक्षय खन्ना के धुरंधर के आइकॉनिक एंट्री सीक्वेंस में दिखाया गया था, जो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ. वहीं फ्लिपेराची ने एक वीडियो के जरिए इस खिताब पर खुशी जाहिर की है. वीडियो में उन्हें फोटोशूट के बीच में यह गुड न्यूज दी जाती है, जिस पर सिंगर कहते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हबीबी. अमेजिंग महसूस हो रहा है. यह हिंदी में पॉपुलर हो गया, जो इसमें गाया भी नहीं गया है. इसने दूसरी भाषा में कमाल किया है. इसने अभी एक धमाका देखा और मैं एक ही गाने के साथ एक ही समय में चार चार्ट में टॉप पर पहुंचकर बहुत रोमांचित हूं.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar on Netflix: जानें कहां उड़नछू हुए धुरुंधर के 9 मिनट, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की OTT रिलीज का गड़बड़ घोटाला

कौन है फ्लिपेराची

इससे पहले फासला गाने को मिले रिस्पॉन्स पर फ्लिपेराची ने कहा था, सच कहूं तो यह क्रेजी है. हर दिन मेरे डीएम में मैसेज आ रहे हैं. मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, जो मुझे गाना एन्जॉय करते हुए टैग कर रहे हैं. यह क्रेजी टाइम है. बता दें कि बहरैन के मनामा में जन्मे हुसाम असीम यानी फ्लिपेराची ने 36 साल की उम्र में एक दशक से ज्यादा समय से म्यूजिक बनाया. उनके पहले एल्बम स्ट्रेट आउट ऑफ 2सीज (2013) ने उनकी खास अरबी हिप-हॉप पहचान बनाई. उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने डीजे और प्रोड्यूसर डीजे आउटलॉ के साथ काम किया.

गौरतलब है कि धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके गाने रंभा हो, शरारत और फासला गाना काफी पॉपुलर हुआ था. इसके अलावा रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की एक्टिंग को तारीफें भी मिली थी. वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1300 करोड़ पार की कमाई दुनियाभर में हासिल कर ली है. जबकि इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार हो गया है.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office: ओटीटी पर आई, बॉर्डर 2 का भी हल्ला बोल, फिर भी 56वें दिन नहीं रुकी धुरंधर की कमाई