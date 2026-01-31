विज्ञापन
India vs New Zealand 5th T20I LIVE Cricket Scorecard Updates: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. टीम इंडिया आज तीन बदलाव के साथ उतरी है. कप्तान सूर्या ने बताया कि अक्षर पटेल और ईशान किशन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. सूर्या तीसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए लेकिन उन्होंने फैंस को कहा कि तिरुवनंतपुरम चिंता ना करें आज संजू सैमसन खेल रहे हैं. विशाखापट्टनम में जहां भारत एक्सपेरिमेंट मोड में था, तिरुवनंतपुरम में भारत अपनी फर्स्ट च्वॉइस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरा है. यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का आखिरी मुकाबला है. 7 फरवरी से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और टीम इंडिया 7 को यूएसए के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत जीत के साथ वर्ल्ड कप में प्रवेश करना चाहेगा. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, बेवन जैकब्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

New Zealand Tour of India 2026 LIVE Updates: IND vs NZ 5th T20I LIVE Score Straight from Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram

Jan 31, 2026 19:03 (IST)
India vs New Zealand LIVE Score: अभिषेक के बल्ले से आया छक्का

अभिषेक शर्मा के बल्ले से छक्का आया. ओवर की तीसरी गेंद पर हवाई फायर. स्लॉट में गेंद थी. अंपायर गेंद चेक कर रहे हैं. उनका मानना है कि गेंद खराब होती जाएगी.
0.3 ओवर: भारत 6/0

Jan 31, 2026 19:00 (IST)
India vs New Zealand LIVE Score: भारत की बैटिंग शुरू

भारत की बैटिंग शुरू हो चुकी है. क्रीज पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मौजूद है. जैकब डफी न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे.

Jan 31, 2026 18:49 (IST)
India vs New Zealand LIVE Score: संजू पर नजरें

India vs New Zealand LIVE Score: संजू सैमसन T20I में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 50 छक्के पूरे करने से सिर्फ 3 छक्के दूर हैं. देखना होगा कि वह आज यह मुकाम हासिल करते हैं या नहीं. जबकि सूर्यकुमार यादव T20I में कप्तान के तौर पर 50 छक्के पूरे करने से सिर्फ 1 छक्का दूर हैं.

Jan 31, 2026 18:47 (IST)
India vs New Zealand LIVE Score: सिर्फ चौथी बार सूर्या ने चुनी बैटिंग

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद सिर्फ चौथी बार बैटिंग का फैसला लिया है. इन चार में से तीन मैच डेड रबर थे. भारत ने पिछले तीनों मैच 133 रन, 135 रन और 21 रन के बड़े अंतर से जीते थे.

Jan 31, 2026 18:44 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: संजू ने की टीम हर्डल

टीम हर्डल में संजू सैमसन बोले हैं. उनके चेहरे पर हंसी दिखी है. इसके अलावा दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि उनके कप्तान का यह अंदाज पसंद आया. गावस्कर ने टीम के बैटिंग चुनने और प्लेइंग इलेवन पर यह राय दी है.

Jan 31, 2026 18:38 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड में चार बदलाव

वहीं न्यूजीलैंड ने बताया कि वह चार बदलाव के साथ उतरी है. मिचेल सैंटनर ने कहा कि भले ही अधिक ओस ना हो. 

Jan 31, 2026 18:35 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: भारत का बैटिंग का फैसला

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. टीम इंडिया आज तीन बदलाव के साथ उतरी है. कप्तान सूर्या ने बताया कि अक्षर पटेल और ईशान किशन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. सूर्या तीसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए लेकिन उन्होंने फैंस को कहा कि तिरुवनंतपुरम चिंता ना करें आज संजू सैमसन खेल रहे हैं. 

Jan 31, 2026 18:31 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: पावरहाउस शिवम दुबे

शिवम दुबे ने विशाखापट्टनम में शानदार पारी खेली थी. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा था और वो भारत के लिए टी20 में तीसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज बने थे. दुबे 65 रन बनाकर आउट हुए थे और यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च स्कोर है. लक्ष्य का पीछा करते हुए दुबे का रिकॉर्ड और बेहतर हो जाता है. दुबे ने रन चेज में 82.5 की औसत से बैटिंग की है और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 167 का है. उन्होंने 13 मैचों में 330 रन बनाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में कम से कम 250 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दुबे का औसत दूसरा सबसे बेहतर है.

Jan 31, 2026 18:26 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: कोई नहीं है टक्कर में

T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से फुल मेंबर देशों में T20I में भारत का बैटिंग रन प्रति ओवर (RPO) सबसे अच्छा है. इतना ही नहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से T20I में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है. 

भारत ने 40 मैच खेले हैं और उसका RPO 9.3 का है, जबकि इस दौरान उसने 344 छक्के जड़े हैं. वहीं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है. इंग्लैंड का RPO 9.3 का है और उसने 167 छक्के जड़े हैं. तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया का RPO 9.2 का है और उसने 196 छक्के जड़े हैं. 

Jan 31, 2026 18:23 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: टॉप-3 में दो भारतीय

बात अगर टी20 अंतरराष्ट्रीय में बल्लेबाजों की रैंकिंग की करें तो टॉप-3 में दो भारतीय हैं. अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज हैं. उनके 929 रेटिंग अंक हैं. जबकि दूसरे पर फिल सॉल्ट हैं और तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा हैं, जिनके रेटिंग अंक 781 हैं.

Jan 31, 2026 18:22 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: भारत का तूफानी रिकॉर्ड

2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से, फुल मेंबर देशों में T20I में भारत का जीत प्रतिशत सबसे ज़्यादा है. भारत ने 40 मैच खेले हैं, 30 जीते हैं और 6 में हार मिली है. जीत प्रतिशत 70 का है. जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है. जिसने 25 मैच खेले हैं और 17 में जीत दर्ज की है जबकि 5 में उसे हार मिली है. ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 60 का है. तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, जिसने 21 मैच खेले हैं और 12 में जीत मिली है, उसे जबकि 9 में हार मिली है. अफगानिस्तान का जीत प्रतिशत 50 का है.

Jan 31, 2026 18:20 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: वर्ल्ड कप के बाद भारत का दमदार रिकॉर्ड

कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज नहीं गंवाई है. 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 1 T20I रैंकिंग बनाए रखी है.  2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से, भारत ने खेली गई हर T20I सीरीज़ जीती है. 

भारत का रिजल्ट

  • जिम्बावे के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 4-1 से जीती
  • श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीती
  • बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीती
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती
  • इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती
  • एशिया कप चैंपियन, 7 में से 6 मैत जीते
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे (सीरीज जीत चुके हैं)

Jan 31, 2026 18:16 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: कैसा रहेगी पिच

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हाई स्कोरिंग होते हैं. ऐसे में आज भी हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर भारत के नाम है, जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 235 रन बनाए थे. यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं और दो हारे हैं.

Jan 31, 2026 18:13 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: कैसा है रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 29 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं और इस दौरान टीम इंडिया ने 17 मैच जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड 11 जीतने में सफल हुई है. दो मैच टाई हुए हैं. बात अगर बीते पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय की करें तो भारत का रिकॉर्ड 4-1 है. 

Jan 31, 2026 18:11 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: संजू सैमसन पर नजरें

संजू सैमसन पर सभी भी नजरें होंगी. वह आज अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं. देखना होगा कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं. संजू इस सीरीज में अभी तक फ्लॉप रहे हैं और वर्ल्ड कप के पहले वो अपना फॉर्म हासिल करना चाहेंगे. 

Jan 31, 2026 18:10 (IST)
IND vs NZ LIVE Score: स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी के लाइव ब्लॉग पर. आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी मैच है. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा. दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर हैं और वॉर्म अप कर रहे हैं. विशाखापट्टनम में भारत एक्सपेरिमेंट मोड में था, क्या आज भी वही जारी रहेगा या भारत अपनी फर्स्ट च्वॉइस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा.

