India vs New Zealand 5th T20I LIVE Cricket Scorecard Updates: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. टीम इंडिया आज तीन बदलाव के साथ उतरी है. कप्तान सूर्या ने बताया कि अक्षर पटेल और ईशान किशन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. सूर्या तीसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए लेकिन उन्होंने फैंस को कहा कि तिरुवनंतपुरम चिंता ना करें आज संजू सैमसन खेल रहे हैं. विशाखापट्टनम में जहां भारत एक्सपेरिमेंट मोड में था, तिरुवनंतपुरम में भारत अपनी फर्स्ट च्वॉइस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरा है. यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का आखिरी मुकाबला है. 7 फरवरी से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और टीम इंडिया 7 को यूएसए के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत जीत के साथ वर्ल्ड कप में प्रवेश करना चाहेगा. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, बेवन जैकब्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

New Zealand Tour of India 2026 LIVE Updates: IND vs NZ 5th T20I LIVE Score Straight from Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram