ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका, T20 World Cup से बाहर हुए पैट कमिंस, इस खिलाड़ी को मिली उनकी जगह एंट्री

Australia Sqauad, T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है. दिग्गज पैट कमिंस चोट की वजह से आने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में बेन ड्वार्शियस को शामिल किया जाएगा. कमिंग्स पीठ की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वह एशेज सीरीज के दौरान सिर्फ़ एक टेस्ट खेल पाए थे. वहीं, पैट कमिंस के अलावा मैट शॉर्ट को खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है. इन दोनों की जगह बेन ड्वार्शियस और मैट रेनशॉ टीम में जगह लेंगे, जो 11 फरवरी को वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले तैयारी मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हैं.

Australia have been forced to shuffle their squad for the #T20WorldCup with a pair of changes confirmed to their 15-player group 👀



Details 👇https://t.co/yec6uXtzAV — ICC (@ICC) January 31, 2026

बेन ड्वारशिस की क्या है खासियत

बता दें कि कमिंस की जगह बेन ड्वारशिस को टीम में शामिल किया गया है. बेन ड्वारशिस एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी करते हैं. Ben Dwarshuis ने अबतक 13 टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 विकेट लिए हैं. इन दोनों के अलावा स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना पहला मैच 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेलने वाली है. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप B में रखा गया है. इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीम है.

ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा