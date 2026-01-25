विज्ञापन
IND vs NZ 3rd T20I: भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 ओवरों में चेज किया 150+ का टारगेट, दुनिया राद रखेगी ये सुनामी

IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी के दम पर भारत ने सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में जीत के लिए मिले 154 के लक्ष्य को 10 ओवर में हासिल किया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया.

  • भारत ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 154 रन का लक्ष्य केवल दस ओवर में पूरा किया
  • यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ सबसे तेज़ और बड़ी गेंदों पर रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है
  • अभिषेक शर्मा ने 340 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी तेज़ रफ्तार से रन जोड़े
India Chased 150+ Target in 10 Overs: अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की अविश्वसनीय पारियों के दम पर भारत ने गुवाहाटी में सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. भारत ने सिर्फ 10 ओवरों में न्यूजीलैंड से मिले जीत के 154 के लक्ष्य को हासिल किया और 60 गेंद रहते ही मैच अपने नाम किया. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास में किसी भी पूर्णसदस्य देशों में किसी टीम द्वारा सबसे तेज रन चेज है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय बल्लेबाज जिस कदर गदर काट रहे हैं, दुनिया उसे याद रखने वाली हैं. भारत के लिए अभिषके शर्मा ने 340 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे तो कप्तान सूर्यकुमार यादव का रन रेट 219.23 रहा. 

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे. भारत को जीत के लिए 154 रन बनाने थे. टीम ने पहली ही गेंद पर संजू का विकेट गंवा दिया था. लेकिन फिर ईशान का तूफान देखने को मिला. ईशान किशन जब पवेलियन लौटे तो कप्तान सूर्या ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 40 गेंदों में 102 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को 60 गेंद रहते जीत दिलाई. 

भारत फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ रन के टारगेट का पीछा करते हुए सर्वाधिक गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है. भारत ने 60 गेंदों में ये कारनामा किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 37 गेंदें शेष रहते मुकाबला जीता था. इंग्लैंड (33 गेंदें) लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है. इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था.

सबसे अधिक गेंद रहते 150+ का सफल चेज किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ

  • 60 गेंदें - भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 2026 *
  • 37 गेंदें - वेस्ट इंडीज बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन 2024
  • 33 गेंदें - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, लाहौर 2022
  • 32 गेंदें - साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग 2016

India, New Zealand, Cricket
